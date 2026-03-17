Ετοιμάζει rebuild η Μπαρτσελόνα - «Στο στόχαστρο οι Ράιτ, Φρανσίσκο, Τάις και Νίμπο»

Με πολλά νέα πρόσωπα αναμένεται να εμφανιστεί τη νέα σεζόν η Μπαρτσελόνα, με τον Τσάβι Πασκουάλ να αναλαμβάνει τον ρόλο της αναμόρφωσης.

Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος αντικατέστησε τον Νοέμβριο στον πάγκο των Καταλανών τον Ζοάν Πεναρόγια, θα έχει τη δυνατότητα να στήσει το δικό του ρόστερ, επιλέγοντας τους παίκτες που θέλει ο ίδιος. Μάλιστα, το ισπανικό Encestando αναφέρει πως εφτά συμβόλαια λήγουν, ενώ είναι πιθανή η αποχώρηση του Ουίλ Κλάιμπερν. Συνεχίζοντας σημειώνει πως η Μπαρτσελόνα ετοιμάζει έως και οκτώ νέα πρόσωπα στο ρόστερ και μια πλήρη αναδόμηση στην γραμμή των ψηλών, ενώ ο μοναδικός που μπορεί να παραμείνει είναι ο Τορνίκε Σενγκέλια.

Σε αυτό το δημοσίευμα έρχεται να προστεθεί και η δήλωση του υπευθύνου του αγωνιστικού τμήματος, Ζοσέπ Κούμπελς, ο οποίος αναφέρθηκε στην επόμενη σεζόν, λέγοντας ότι «η ομάδα προφανώς θα χρειαστεί να ενισχυθεί για την επόμενη χρονιά. Όλα είναι ήδη σχεδιασμένα».

Στα πλάνα των μπλαουγκράνα φέρεται να βρίσκονται δύο παίκτες της Ζαλγκίρις Κάουνας: οι Μόουζες Ράιτ και Σιλβέν Φρανσίσκο, με το συμβόλαιο του πρώτου να λήγει το καλοκαίρι, ενώ ο δεύτερος είναι ανοικτός σε προτάσεις, θέλοντας να εξερευνήσει και την πιθανότητα του ΝΒΑ. Μεταγραφικοί στόχοι για τις θέσεις των ψηλών αποτελούν και ο Τζος Νίμπο της Αρμάνι Μιλάνο και ο Ντάνιελ Τάις της Μονακό.