Προκριματικά Eurobasket Γυναικών 2027: Η Ελλάδα... θέλει να πάρει εκδίκηση κόντρα στην Κροατία

Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την πορεία της στα προκριματικά του Eurobasket 2027. Η Ελλάδα βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με τις Κροατία, Βόρεια Μακεδονία και Δανία, έχοντας ρεκόρ 2-1. Έτσι, είναι στην δεύτερη θέση, με την Κροατία να είναι πρώτη με το ίδιο ρεκόρ.
Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν την Τετάρτη (11/3) στο «Sportska Dvorana Baldekin» για το δεύτερο «παράθυρο» των προκριματικών. Το τζάμπολ του ματς θα γίνει στις 20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ.
Αναλυτικά η βαθμολογία:
1) Κροατία 2-1
2) Ελλάδα 2-1
3) Βόρεια Μακεδονία 1-2
4) Δανία 1-2