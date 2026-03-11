Προκριματικά Eurobasket Γυναικών 2027: Η Ελλάδα... θέλει να πάρει εκδίκηση κόντρα στην Κροατία

Η Ελλάδα την Τετάρτη (11/3) θα αναμετρηθεί με την Κροατία για τα προκριματικά του Eurobasket 2027 και θέλει να πάρει την τρίτη της νίκη.

Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την πορεία της στα προκριματικά του Eurobasket 2027. Η Ελλάδα βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με τις Κροατία, Βόρεια Μακεδονία και Δανία, έχοντας ρεκόρ 2-1. Έτσι, είναι στην δεύτερη θέση, με την Κροατία να είναι πρώτη με το ίδιο ρεκόρ.

Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν την Τετάρτη (11/3) στο «Sportska Dvorana Baldekin» για το δεύτερο «παράθυρο» των προκριματικών. Το τζάμπολ του ματς θα γίνει στις 20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Αναλυτικά η βαθμολογία:

1) Κροατία 2-1

2) Ελλάδα 2-1

3) Βόρεια Μακεδονία 1-2

4) Δανία 1-2