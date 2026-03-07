Ο Αθηναϊκός δε δυσκολεύτηκε απέναντι στον Παναθλητικό, πήρε μία εύκολη νίκη (86-71) και έτσι έκανε το 3-0 στους ημιτελικούς.

Ο Αθηναϊκός αντιμετώπισε τον Παναθλητικό στο «Δ. Καλτσάς» για τους ημιτελικούς της Α1 Γυναικών, με την σειρά να βρίσκεται ήδη στο 2-0. Οι γηπεδούχες από νωρίς πήραν τον έλεγχο του αγώνα και δε δυσκολεύτηκαν να επικρατήσουν με 86-71. Έτσι, ο Αθηναϊκός έκανε το 3-0 και βρίσκεται με… το ένα πόδι στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Για τις νικήτριες, η Πρινς είχε 20 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 27:35, με την Χρίστοβα να προσθέτει 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Από την άλλη, η Άνταμς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 32 πόντους, 16 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 40:00, ενώ η Γκέλντοφ είχε 10 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ.

Τα δεκάλεπτα: 27-14, 43-31, 67-49, 86-71

Τα στατιστικά του αγώνα.