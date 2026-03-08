ΒανΒλίτ για τα έσοδα από το στοίχημα: «Δεν είναι αρκετά για να αξίζουν το ρίσκο»

Ο Φρεντ ΒανΒλίτ μίλησε για το στοίχημα και τα έσοδα που έχουν οι παίκτες από αυτό, τονίζοντας είναι αρκετό μικρό το ποσοστό και δεν αξίζει το ρίσκο.

Ο Φρεντ ΒανΒλίτ, ο πρόεδρος της Ένωσης Παικτών του ΝΒΑ, μίλησε στο «New York Times» για το στοίχημα και ανέφερε πως τα έσοδα της λίγκας και των παικτών από αυτό είναι περίπου στο 1%. Έτσι, τόνισε πως δεν αξίζει το ρίσκο, ούτε για τους παίκτες ούτε για το πρωτάθλημα.

«Δεν είναι αρκετά τα έσοδα για να αξίζουν το ρίσκο. Ούτε για εμάς, ούτε για την λίγκα, για να είμαι ειλικρινής». ανέφερε αρχικά. Και συνέχισε: «Έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση. Μια ωραία μικρή φωτιά στο κάμπινγκ σε κάνει να νιώθεις ζεστασιά. Έχεις μαρσμέλοου. Αλλά αν μετατραπεί σε πυρκαγιά, αυτό είναι περίπου το πώς νιώθουμε αυτή τη στιγμή».