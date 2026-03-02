Χάρντεν: «Πλησιάζει η απόσυρσή μου από την ενεργό δράση»

Ο Τζέιμς Χάρντεν διανύει την 17η σεζόν στο ΝΒΑ και όπως είναι λογικό η δύση της καριέρας του πλησιάζει. Σε σχετική ερώτηση που του έγινε ο «μούσιας» απάντησε ανοικτά λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γνωρίζω ότι πλησιάζει η απόσυρσή μου. Ελπίζω πιο αργά από σύντομα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Όλοι θα περάσουν από αυτό το σημείο κάποια στιγμή».
Και συνέχισε: «Προσπαθώ να κρατήσω σε φόρμα το κορμί μου και να παίζω καλά. Θα δούμε τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Βλέπω κάθε ματς ξεχωριστά και απολαμβάνω την κάθε στιγμή».
James Harden on how much longer he wants to play: “I know it’s coming soon. Hopefully, later than soon, but it’s a reality. Everybody has to go through this at some point. Just trying to continue to keep my body in shape and play well. We’ll see what happens in the next few… pic.twitter.com/BPvW7Fwtfj— Michael Scotto (@MikeAScotto) March 2, 2026