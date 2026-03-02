Χάρντεν: «Πλησιάζει η απόσυρσή μου από την ενεργό δράση»

Ο Τζέιμς Χάρντεν απάντησε σε ερώτηση που του έγινε για το πότε θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση, λέγοντας οτι πλησιάζει το τέλος της καριέρας του.

Ο Τζέιμς Χάρντεν διανύει την 17η σεζόν στο ΝΒΑ και όπως είναι λογικό η δύση της καριέρας του πλησιάζει. Σε σχετική ερώτηση που του έγινε ο «μούσιας» απάντησε ανοικτά λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γνωρίζω ότι πλησιάζει η απόσυρσή μου. Ελπίζω πιο αργά από σύντομα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Όλοι θα περάσουν από αυτό το σημείο κάποια στιγμή».

Και συνέχισε: «Προσπαθώ να κρατήσω σε φόρμα το κορμί μου και να παίζω καλά. Θα δούμε τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Βλέπω κάθε ματς ξεχωριστά και απολαμβάνω την κάθε στιγμή».