Διπλό τετράδας του Παναθλητικού στη Νέα Ιωνία

Διπλό - τετράδας για τον Παναθλητικό στη Νέα Ιωνία. Τα κορίτσια του Νίκου Καμπούρη κέρδισαν στο κλειστό της Ζωφριάς με 88-70, ανέβηκαν στο 10-10 και συμπλήρωσαν την πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος.
Έτσι, παίξει έτσι στα playoffs για τον τίτλο με αντίπαλο τον 1ο της κανονικής περιόδου, που εκτός απροόπτου, θα είναι ο Αθηναϊκός που αυτή την στιγμή αντιμετωπίζει την ουραγό Ανόρθωση Βόλου. Εφόσον νικήσει ο Αθηναϊκός την Ανόρθωση στα playoffs για τον τίτλο, παίζουν στα ημιτελικά Αθηναϊκός-Παναθλητικός και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.
Για τις νικήτριες η Ντέστινι Άνταμς σημείωσε σπουδαία εμφάνιση μετρώντας 32 πόντους, με 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με την Γκέλντοφ να συμπληρώνει 22 πόντους. Από την άλλη πλευρά Μάντισον Γκριγκς ήταν πρώτη σκόρερ με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Κυριακή 1/3
Αμύντας-ΠΑΟΚ 86-90
Ιωνία-Παναθλητικός 70-88
16.00 Αθηναϊκός Qualco-Ανόρθωση Βόλου
17.00 ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός
Σάββατο 28/2
Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 60-88
Ρεπό: Πρωτέας Βούλας
Ιωνία-Παναθλητικός 70-88
Διαιτητές: Σπυρόπουλος-Καλογερόπουλος-Νάστος
Δεκάλεπτα: 8-21, 29-49, 54-68, 70-88
Ιωνία (Χαριτόπουλος): Καστόρα, Δαμουλάκη 9, Καραγιάννη 8, Νικολοπούλου, Γκριγκς 17(3), Τσιανάκα 3(1), Φουράκη 3, Μαντά, Κλαρκ 9(1), Τζάκσον 7, Στογιανόφσκα 12(2).
Παναθλητικός (Καμπούρης): Άνταμς 32, Μάντζου 6(2), Βίγκα, Αυτζή 8(1), Παντώτη, Βασιλείου 2, Κάρτερ 10, Γκέλντοφ 22, Σύρπα, Λόβιλ 8(2).