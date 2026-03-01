Διπλό τετράδας του Παναθλητικού στη Νέα Ιωνία

Ο Παναθλητικός πέρασε εύκολα από τη Νέα Ιωνία, επικρατώντας με 70-88, με την ομάδα του Νίκου Καμπούρη να συμπληρώνει την τετράδα των play-off της Α1 Γυναικών

Διπλό - τετράδας για τον Παναθλητικό στη Νέα Ιωνία. Τα κορίτσια του Νίκου Καμπούρη κέρδισαν στο κλειστό της Ζωφριάς με 88-70, ανέβηκαν στο 10-10 και συμπλήρωσαν την πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος.

Έτσι, παίξει έτσι στα playoffs για τον τίτλο με αντίπαλο τον 1ο της κανονικής περιόδου, που εκτός απροόπτου, θα είναι ο Αθηναϊκός που αυτή την στιγμή αντιμετωπίζει την ουραγό Ανόρθωση Βόλου. Εφόσον νικήσει ο Αθηναϊκός την Ανόρθωση στα playoffs για τον τίτλο, παίζουν στα ημιτελικά Αθηναϊκός-Παναθλητικός και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.

Για τις νικήτριες η Ντέστινι Άνταμς σημείωσε σπουδαία εμφάνιση μετρώντας 32 πόντους, με 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με την Γκέλντοφ να συμπληρώνει 22 πόντους. Από την άλλη πλευρά Μάντισον Γκριγκς ήταν πρώτη σκόρερ με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Κυριακή 1/3

Αμύντας-ΠΑΟΚ 86-90

Ιωνία-Παναθλητικός 70-88

16.00 Αθηναϊκός Qualco-Ανόρθωση Βόλου

17.00 ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός

Σάββατο 28/2

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 60-88

Ρεπό: Πρωτέας Βούλας

Ιωνία-Παναθλητικός 70-88

Διαιτητές: Σπυρόπουλος-Καλογερόπουλος-Νάστος

Δεκάλεπτα: 8-21, 29-49, 54-68, 70-88

Ιωνία (Χαριτόπουλος): Καστόρα, Δαμουλάκη 9, Καραγιάννη 8, Νικολοπούλου, Γκριγκς 17(3), Τσιανάκα 3(1), Φουράκη 3, Μαντά, Κλαρκ 9(1), Τζάκσον 7, Στογιανόφσκα 12(2).

Παναθλητικός (Καμπούρης): Άνταμς 32, Μάντζου 6(2), Βίγκα, Αυτζή 8(1), Παντώτη, Βασιλείου 2, Κάρτερ 10, Γκέλντοφ 22, Σύρπα, Λόβιλ 8(2).