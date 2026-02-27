Αλλοίωση αποτελέσματος και αλλοίωση μπασκετικής λογικής

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τον Παναθηναϊκό που κατάφερε σε ένα βράδυ να «γκρεμίσει» ότι «έχτιζε» σε μία εβδομάδα στην Κρήτη, αλλά και για τους τύπους που περιφέρονται με τις πορτοκαλί εμφανίσεις και παίζουν με τον ιδρώτα παικτών, προπονητών, αλλά και με τα συναισθήματα του κόσμου.

Πρώτα απ’ όλα να ξεκαθαρίσουμε για μία ακόμα φορά πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη αηδία (για να μη χρησιμοποιήσω άλλη λέξη) από την ατάκα «Δε μπορείς να μιλάς για διαιτησία έτσι όπως έπαιξες». Ίσως είναι από τις πιο ηλίθιες ατάκες στην ιστορία του αθλητισμού.

Γιατί κάποιος που αδικείται δε μπορεί να μιλάει για τη διαιτησία αν δεν έχει παίξει καλά; Ποιος το λέει αυτό; Γιατί πρέπει να έχεις το δικαίωμα να κρίνεις την εμφάνιση των διαιτητών μόνο αν έχεις παίξει καλά; Ο Παναθηναϊκός χθες έπαιξε χάλια για 38 λεπτά και έπρεπε να χάσει, αλλά σε ένα δίλεπτο κατάφερε να γυρίσει το ματς, να το φέρει εκεί που ήθελε και μάλιστα είχε το ματς στα χέρια του. Τα χέρια που του χτύπησαν με τον Γκαρσία να μην κοιτάζει ψηλά, αλλά… χαμηλά.

Επίσης, προσωπική άποψη, είναι αστείο να συζητάμε για το αν είναι φάουλ ή όχι. Μπορεί από τα ριπλέι αρχικά να μην ήταν ξεκάθαρο, αλλά όποιος έχει παίξει μπάσκετ ακόμα και στην αυλή του σπιτιού του γνωρίζει πολύ καλά πως γίνεται αυτό το μαρκάρισμα και πως είναι 100% φάουλ. Επίσης για να μην το πάμε μακριά. Οι λήψεις μπορεί να μην ήταν καλές, αλλά 3 διαιτητές, 6 συνολικά μάτια που χρυσοπληρώνονται από τις ομάδες για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, θα έπρεπε να το είχαν δει. Ο «πολυδιαφημισμένος» κ. Γκαρσία ήταν μπροστά στη φάση και ο ίδιος θα έπρεπε να το έχει δει και να το σημειώσει. Να στείλει τον Χέιζ στη γραμμή των βολών και από εκεί και έπειτα θα ήταν στο χέρι του παίκτη του Παναθηναϊκού το τελικό αποτέλεσμα.

Όμως ο Γκαρσία έκανε και στην τελευταία φάση ότι έκανε σε ολόκληρο το παιχνίδι. Το άσπρο-μαύρο, σφυρίζοντας μόνο Παρί. Άσχετα του τι λένε οι γραφικοί των social media. Τα τυπάκια χωρίς πρόσωπο και χωρίς όνομα.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ο Καβαλίερ παραδέχτηκε ξεκάθαρα στον Χέιζ ότι του έκανε φάουλ, ενώ και ο παρατηρητής του αγώνα το σημείωσε στην έκθεσή του. Το θέμα είναι τι θα γίνει τώρα. Και τι σημασία έχουν αυτά τα δύο στοιχεία. Θα πάρει ο Παναθηναϊκός την νίκη; Όχι. Θα ξαναγίνει το ματς; Όχι. Ότι έγινε.. έγινε, με τις ευλογίες του Ιερεθουέλο. Που βλέπει το προϊόν που υποτίθεται ότι υπηρετεί να ξεφτιλίζεται από τους διαιτητές που έχει στη δούλεψη του και εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασελγούν πάνω στο ίδιο το μπάσκετ.

Για να δούμε αν ο Γκαρσία θα ξανασφυρίξει την επόμενη αγωνιστική. Θα ξαναφυρίξει. Και την επόμενη και τη μεθεπόμενη. Δε θα το χάσει το μεροκάματο. Γιατί κάνει… καλή δουλειά.

Πάμε όμως και στα του Παναθηναϊκού. Γιατί αν είχαμε να επιλέξουν ποιος ήταν χειρότερος χθες, ο Παναθηναϊκός ή οι διαιτητές, θα είχαμε πάρα πολύ δύσκολη δουλειά.

Ο Παναθηναϊκός για μία ακόμα φορά έστειλε στο… τρελάδικο τον κόσμο του. Μετά την εξαιρετική εβδομάδα της Κρήτης και την κατάκτηση του Κυπέλλου, αντί ο Παναθηναϊκός να «πατήσει» πάνω σε αυτή, αντί να «πατήσει» στην ανάκτηση της χαμένης του ψυχολογίας, μπήκε στο ματς ράθυμος, νωχελικός και ουσιαστικά από τις πρώτες φάσεις έδωσε το δικαίωμα στη Παρί να αισθανθεί σαν στο… σπίτι της.

Καμία περιφερειακή άμυνα, λάθος περιφερειακή άμυνα, με την Παρί να «μπουμπουνάει» ανενόχλητη και να έχει στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου 10/22 τρίποντα και 58 πόντους και στο τέλος του αγώνα 17/36. Κάτι λιγότερο από 50%.

Ο Εργκίν Αταμάν όπως πέτυχε μαεστρικά στην Κρήτη να κάνει… ματ σε όλους και να «οδηγήσει» τους παίκτες του στην κατάκτηση της κούπας, έτσι… απέτυχε χθες. Απέτυχε να κρατήσει σε εγρήγορση τους παίκτες του, απέτυχε τους να τους έχει έτοιμους στο πνευματικό επίπεδο που απαιτούσε η αναμέτρηση, με τους «πράσινους» να εμφανίζονται κατώτεροι των περιστάσεων και με μια ξεκάθαρη διάθεση υποτίμησης του αντιπάλου.

Για μία ακόμα φορά ο Αταμάν «βραχυκύκλωσε» κόσμο και ομάδα. Όλη τη σεζόν ο Παναθηναϊκός κάνει το… ασανσέρ. Από τη μία εβδομάδα στην άλλη. Και αυτό δε μπορεί να συνεχιστεί. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Στενέψανε τα όρια. Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα πρόγραμμα… Γολγοθά, ένα πρόγραμμα με πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια εντός και εκτός Telekom Center και θα πρέπει να πάει… άχαστος για να ξεφύγει τις όποιες περιπέτειες.

ΥΓ1: Σε περίπτωση που δεν τιμωρηθούν οι διαιτητές της χθεσινής αναμέτρησης θα είναι σκάνδαλο. Με τον αμυντικό να παραδέχεται το φάουλ και τον παρατηρητή να σημειώνει στην έκθεσή του την παράβαση, μιλάμε για 100% ξεκάθαρη αλλοίωση αποτελέσματος. Για να δούμε αν θα υπάρχουν κυρώσεις. ΟΚ, τον Γκαρσία μπορεί να μην τον λένε Γιαννακόπουλο για να τον έχουν ήδη τιμωρήσει, αλλά κάποιος πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες.

ΥΓ2: Για μία ακόμα φορά γίναμε μάρτυρες της διαφορετικής αντιμετώπισης που έχει ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό. Και δεν αναφερόμαστε στο διαιτητικό κομμάτι. Και δεν έχει και μεγάλη σημασία ίσως να σταθούμε σε αυτό, απλά θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Τη στιγμή που ο Αταμάν και οι παίκτες του κρεμιούνται στα μανταλάκια με την πρώτη ευκαιρία, Μπαρτζώκας και «ερυθρόλευκοι» χαίρουν της απόλυτης προστασίας του συστήματος. Φτάσαμε στο σημείο να πλακώνονται στα… Γαλλικά ο τεχνικός του Ολυμπιακού με τον Φουρνιέ, μπροστά τα μάτια μας και να ακούμε και να διαβάζουμε πως ο Έλληνας τεχνικός τα έχωνε στον έναν διαιτητή και ο Γάλλος στον άλλον. Γιατί οι δυο τους… αγαπιούνται.

ΥΓ3: Αν το σκηνικό στο Κάουνας είχε γίνει μεταξύ Αταμάν και Ναν φανταστείτε τι πανηγύρι θα είχε γίνει. Γι αυτό ο κόσμος του Παναθηναϊκού πρέπει να αντιληφθεί πως το «μόνοι μας και όλοι τους» ταιριάζει περισσότερο από ποτέ.