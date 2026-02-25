Αταμάν: «Έτοιμος να παίξει ο Λεσόρ»!

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Ματίας Λεσόρ είναι προ των πυλών, με τον Εργκίν Αταμάν να αναφέρει ότι ο Γάλλος σέντερ είναι έτοιμος να αγωνιστεί μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Τι είπε για τον Γιούρτσεβεν...

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Αktor μίλησε ενόψει του αυριανού (26/2, 21:15) αγώνα με την Παρί στο Telekom Center και προανήγγειλε την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ.

Όπως ανέφερε ο Τούρκος προπονητής, ο Γάλλος σέντερ είναι έτοιμος να αγωνιστεί, αλλά προφανώς θα απουσιάζει από την αναμέτρηση με τους Γάλλους λόγω της τιμωρίας του κι ως εκ τούτου θα περιμένει την ενεργοποίησή του στην επανέναρξη μετά τις εθνικές ομάδες.

Επιπλέον αναφέρθηκε και στον Ομέρ Γιούρτσεβεν, σημειώνοντας ότι πιθανότατα θα παραμείνει στο ρόστερ της ομάδας μέχρ το τέλος της σεζόν, ώστε να υπάρχει "ασφάλεια" στη γραμμή των ψηλών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν:

«Η Παρί είναι πολύ διαφορετική ομάδα από αυτές που παίξαμε στο Κύπελλο και στα προηγούμενα ματς της EuroLeague. Θα είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς να εστιάσουμε στην άμυνα στο τρανζίσιον και να μην κάνουμε λάθη στην επίθεση, να μοιράσουμε την μπάλα.

Το μομέντουμ αλλάζει στο ξεκίνημα του Κυπέλλου, γιατί όλοι κατάλαβαν ότι έφτασε ο πρώτος στόχος της σεζόν και τώρα είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της EuroLeague. Όλοι πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι σε όλα τα παιχνίδια. Τώρα υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια στη EuroLeague. Μπορεί να είμαστε στην πρώτη τετράδα, μπορεί και εκτός πλέι οφ. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι παίκτες παίρνουν σοβαρά τις περιστάσεις.

Ο Ματίας είναι έτοιμος να παίξει, αλλά έχει τιμωρία ενός παιχνιδιού και περιμένουμε την επανέναρξη μετά τις εθνικές ομάδες. Ελπίζω να ξεκινήσει να παίζει κανονικά παιχνίδια με την ομάδα και να κάνει κανονικές προπονήσεις.

Ο Χέιζ-Ντέιβις είναι έμπειρος παίκτης, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει την στρατηγική. Για να είναι 100% χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι εντελώς έτοιμος».

Για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, είπε: Ο Ομέρ τώρα είναι στην εθνική Τουρκίας. Αύριο δεν θα τον χρησιμοποιήσουμε. Θα δούμε. Το κλαμπ θα αποφασίσει. Δεν είμαστε σίγουροι για την κατάσταση του Ματίας. Ο Ματίας θα έρθει να παίξει, αλλά δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω. Πιθανότατα θα μείνει σε εμάς μέχρι το τέλος της σεζόν, για ασφάλεια, επειδή έχουμε μεγάλους στόχους.

Μετά αν ο Ματίας δεν επιστρέψει στο 100% και έχουμε κάποιο πρόβλημα με τους δύο σέντερ, θα είμαστε χωρίς παίκτες. Πρέπει να σκεφτούμε την κατάσταση του Ματίας. Δεν ξέρω αν ο Ματίας είναι εντάξει, ίσως είναι εδώ για ασφάλεια, θα αποφασίσουμε στις επόμενες 2-3 μέρες”