Χουγκάζ: «Έχουμε δείξει τις δυνατότητές μας απέναντι σε ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός»

Ο Νίκος Χουγκάζ στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για τα προημιτελικά του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας στάθηκε στην αντίδραση που περιμένει να δει από τους συμπαίκτες του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο Παναθηναϊκός έρχεται από ένα άσχημο παιχνίδι, το ίδιο και εμείς. Θέλουμε να αντιδράσουμε, περιμένουμε και την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Πρέπει να είμαστε στο 100% από την αρχή του παιχνιδιού και να μη δώσουμε ευκαιρία στον αντίπαλο να ξεφύγει, γιατί δύσκολα θα το καλύψουμε μετά.

Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Έχουμε δείξει ότι έχουμε δυνατότητες και πιθανότητες, απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Εμείς ξέρουμε ότι πρέπει να δώσουμε το 100%».

Για τα σκαμπανεβάσματα του ΠΑΟΚ: «Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα σερί καλών εμφανίσεων και αποτελεσμάτων και την εικόνα του τελευταίου παιχνιδιού (σ.σ. με την ΑΕΚ), νομίζω δεν την περίμενε κανένας από εμάς. Δε θέλω να λέω δικαιολογίες, ότι είμαστε καινούργια ομάδα, θέλουμε να αντιδράσουμε».

Για το πλάνο αντιμετώπισης του Παναθηναϊκού: «Ετοιμάζουμε κι εμείς το πλάνο μας, θα το προσεγγίσουμε και βγούμε στο γήπεδο για να πάρουμε τη νίκη».

Για την αντίδραση που αναφέρει και πως μπορεί να βγει αυτή: «Από ένα σημείο και μετά, νομίζω είναι ξεκάθαρα θέμα εγωισμού. Πληγώνεται ο εγωισμός του κάθε παίκτη και δείχνουμε την απαραίτητη αντίδραση».

Για την επιστροφή του στην Ελλάδα: «Έχω μεγαλώσει και λίγο… Απέκτησα εμπειρίες στο εξωτερικό, είχα παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα, τη χρονιά πριν φύγω. Ξέρω που γύρισα, σε ποιο πρωτάθλημα, σε ποια ομάδα».