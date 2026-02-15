Στήριξε Τζαμπάρι Πάρκερ ο Γιάννης: «Άνθρωπος που τρέφω μεγάλη αγάπη»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο περιθώριο του Αll Star Game σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην πορεία του Τζαμπάρι Πάρκερ στην Παρτιζάν και στήριξε τον φίλο του και πρώην συμπαίκτη του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι ένας από τους παίκτες με τους οποίους απόλαυσα πραγματικά να αγωνίζομαι. Είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο τρέφω τεράστια αγάπη. Πιστεύω ότι έχει εξελιχθεί ως παίκτης, έχει ωριμάσει ως άνθρωπος, γιατί είναι κάποιος που έχει περάσει πολλά, όχι μόνο στη ζωή του, αλλά και στον κόσμο του μπάσκετ.

Το ότι κατάφερε να επιμείνει, να επιστρέψει και να συνεχίσει να βρίσκει χαρά μέσα από το παιχνίδι, θεωρώ πως είναι η μεγαλύτερη απόδειξη για το ποιος είναι ως άνθρωπος και για το ποιος έχει γίνει ως αθλητής, ως μπασκετμπολίστας. Οπότε, να συνεχίσει έτσι. Ξέρω ότι σκέφτεται πολύ προσεκτικά κάθε απόφαση που παίρνει, οπότε όποια κι αν είναι η επιλογή του από εδώ και πέρα, πιστεύω πως θα είναι η σωστή για τον ίδιο».