All-Star Game: Στην ομάδα των Νικς το shooting stars μετά από τρομερή μάχη (vid)

Στην τριάδα που κατέβασαν οι Νιου Γιορκ Νικς κατέληξε ο διαγωνισμός shooting stars στο All-Star Game του NBA, που διεξάγεται στο Λος Άντζελες.

Οι ομάδα των Νεοϋορκέζων αποτελούνταν από τον Τζέιλεν Μπράνσον, τον Καρλ-Άντονι Τάουνς και τον βετεράνο Άλαν Χιούστον, με προπονητή τον Ρικ Μπράνσον και έδωσαν τρομερό show.

Στον τελικό μονομάχησαν με την ομάδα που αποτελούνταν από τον Κον Κνίπελ, τον Τζέιλεν Τζόνσον και τον βετεράνο Κόρι Μαγκέτι, που με τρία απίθανα καλάθια του Μαγκέτι από τα 10 μέτρα έφτασαν στους 39 πόντους.

Η team Knicks, όμως ήταν «καυτή» και αφού σκόραρε από όλα τα ειδικά σημεία, διέλυσαν τον ανταγωνισμό με τους Τάουνς, Μπράνσον και Χιούστον να σκοράρουν και οι τρεις από τα 10 μέτρα με κάθε εύστοχη προσπάθεια να δίνει τέσσερις βαθμούς.

Έτσι, οι Νεοϋορκέζοι κατέκτησαν τον διαγωνισμό συγκεντρώνοντας 47 πόντους, με το shooting stars να αντικαθιστά το skills challenge, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Strong finish to the 1st Round for Team Knicks 👌



JB, KAT, and Allan Houston were FEELING IT. https://t.co/JA9tU51561 pic.twitter.com/LNOgDLejqY — NBA (@NBA) February 14, 2026