Εκτός All Star Game ο Γιάννης, αυτός είναι ο αντικαταστάτης του

Οριστικά εκτός All Star Game μένει ο τραυματίας Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως ανακοίνωσαν οι Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Έλληνας σούπερσταρ αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα και αυτό θα τον κρατήσει εκτός της μπασκετικής γιορτής του ΝΒΑ στο Λος Άντζελες, αλλά θα δώσει το παρών για να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι της Κυριακής (15/2) ανάμεσα στην Team USA και την Team World, ενώ θα κοουτσάρει στο Celebrity Game.

Έτσι, τη θέση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ρόστερ της Team World θα πάρει ο ΝτεΆαρον Φοξ των Σαν Αντόνιο Σπερς, έχοντας στη φετινή σεζόν ως τώρα 19,4 πόντους, 6,3 ασίστ και 3,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 45 αγώνων.