Εκτός All Star Game ο Γιάννης, αυτός είναι ο αντικαταστάτης του

Ο Έλληνας σούπερσταρ αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα και αυτό θα τον κρατήσει εκτός της μπασκετικής γιορτής του ΝΒΑ στο Λος Άντζελες, αλλά θα δώσει το παρών για να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι της Κυριακής (15/2) ανάμεσα στην Team USA και την Team World, ενώ θα κοουτσάρει στο Celebrity Game.
Έτσι, τη θέση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ρόστερ της Team World θα πάρει ο ΝτεΆαρον Φοξ των Σαν Αντόνιο Σπερς, έχοντας στη φετινή σεζόν ως τώρα 19,4 πόντους, 6,3 ασίστ και 3,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 45 αγώνων.
Giannis Antetokounmpo continues to rehab his right calf strain sustained on Jan. 23.— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 12, 2026
He won't play in this weekend's All-Star Game, but will attend to help coach the All-Star Celebrity Game on Friday and cheer on his fellow Team World teammates at the All-Star Game on Sunday.