Θέλουν τον Μπολ οι Ουόριορς

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς συνεχίζουν να ψάχνουν στην αγορά και έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Λόνζο Μπολ.

Το trade deadline στο ΝΒΑ πέρασε, με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς να κάνουν δικό τους τον Κρίσταπς Πορζίνγκις και να παραχωρούν στους Ατλάντα Χοκς τους Τζόναθαν Κουμίνγκα και Μπάντι Χιλντ.

Πλέον, οι «Πολεμιστές» έχουν στρέψει την προσοχή τους στην αγορά των ελεύθερων παικτών και έχουν ξεχωρίσει έναν έμπειρο γκαρντ. Πιο συγκεκριμένα, έχουν «κυκλώσει» το όνομα του Λόνζο Μπολ, όπως ανέφερε ο Τζέικ Φίσερ.

Ο 28χρονος αποδεσμεύτηκε από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και σε 35 ματς με τους «Καβς» φέτος μέτρησε 4,6 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3,9 ασίστ και 1,3 κλεψίματα σε 20,8 λεπτά στο παρκέ.