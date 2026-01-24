ΚΑΕ Άρης Betsson: «Το χειρουργείο απέτυχε, το Ελληνικό Μπάσκετ παραμένει αναίσθητο»

Ευθεία επίθεση κατά της διαιτησίας εξαπέλυσε ο Άρης Betsson για όσα έγιναν στον σημερινό αγώνα στην Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα.

Ο Άρης μπορεί να κέρδισε με 103-97 στην Πάτρα, όμως άπαντες στην ομάδα και τη διοίκηση είχαν φρικτά παράπονα για τα σφυρίγματα των Τσαρούχα, Σκανδαλάκη και Αγγελή. Ο Προμηθέας σούταρε 46 βολές, τρεις παίκτες των κιτρινόμαυρων αποβλήθηκαν και η ΚΑΕ Άρης στράφηκε σε ανακοίνωση για να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Όσα είδαμε στον σημερινό αγώνα Προμηθέας Βίκος Cola - ΑΡΗΣ Betsson είναι επιεικώς πρωτοφανή. 

*27 βολές των γηπεδούχων στο πρώτο μέρος. 

*46 βολές στο τέλος, πανελλήνιο ρεκόρ για φέτος. 

*33 φάουλ. 

*Συστηματικός αποδεκατισμός των παικτών μας από την αρχή του αγώνα.

*Πολλαπλά ανάποδα σφυρίγματα στο δεύτερο ημίχρονο, με τις σωρηδόν αποβολές και τεχνικές ποινές, τα οποία αν η ομάδα μας δεν έπιανε τόσο μεγάλη απόδοση, θα διαμόρφωναν το αποτέλεσμα.

Το χειρουργείο απέτυχε, ο ασθενής επέζησε, όμως το Ελληνικό Μπάσκετ παραμένει αναίσθητο... 

Δε θα μείνουμε αδρανείς. Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο και δε θα αφήσουμε κανέναν να παίζει με την προσπάθεια της ομάδας μας».
 

