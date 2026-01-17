Στην ΕΡΤ η ρεβάνς Παναθηναϊκός - Ζαγκλέμπιε στο "Telekom Center"!

Η ρεβάνς του ζευγαριού Παναθηναϊκός - Ζαγκλέμπιε (21/1, 19:00) για το Eurocup Γυναικών θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από το κοινό του «τριφυλλιού».

Τα κορίτσια της Σελέν Ερντέμ έκαναν ένα διπλό... μισή πρόκριση στην Πολωνία και πλέον ετοιμάζονται για ένα ματς - γιορτή στο "Telekom Center", με φόντο τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς και η... πράσινη παράνοια του κοινού ετοιμάζεται να δημιουργήσει μοναδική ατμόσφαιρα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Έτσι, το μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από την αναμέτρηση έστρεψε και το βλέμμα της ΕΡΤ στον εν λόγω αγώνα. Η δημόσια τηλεόραση εξασφάλισε τα δικαιώματα του παιχνιδιού και θα έχει ζωντανή μετάδοση από το "T-Center" το απόγευμα της Τετάρτης.