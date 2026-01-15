Ξεκίνησε η «πράσινη» παράνοια: Έφυγαν 3.500 εισιτήρια σε 24 ώρες με τη Ζαγκλέμπιε!

Η παράνοια στον κόσμο του Παναθηναϊκού για το ματς με τη Ζαγκλέμπιε στο «T-Center» ξεκίνησε με 3.500 εισιτήρια να φεύγουν το πρώτο 24ώρο!

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ έχει μετατρέψει σε τυπικά διαδικασία τον επαναληπτικό απέναντι στις Πολωνές, αλλά στις τάξεις των φίλων του «τριφυλλιού» επικρατεί αναβρασμός.

Χαρακτηριστικό είναι πως με τη συμπλήρωση μόλις 24 ωρών από την κυκλοφορία των εισιτηρίων φτερά έχουν κάνει ήδη 3.500 κι έπεται συνέχεια.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «Τ-Center» σε μια ιστορική βραδιά, αφού ο Παναθηναϊκός θα γιορτάσει την πρόκριση στους «8» του Eurocup και η γυναικεία ομάδα των «πράσινων» θα παίξει για πρώτη φορά στο ανακαινισμένο ΟΑΚΑ.

Υπενθυμίζουμε πως το ματς είναι προγραμματισμένο για την Τέταρτη 21 Ιανουαρίου στις 19:00.

Κλείστε τα εισιτήρια σας στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://www.ticketmaster.gr/panathinaikos-ac-vs-mb-zaglebie-sosnowiec_sgpl_2146001.html