Α1 Γυναικών: Εντός έδρας δοκιμασίες για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό

Δυο αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Α1 Γυναικών για την 12η αγωνιστική το μεσημέρι του Σαββάτου (17/1). Στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στο Παλατάκι τον ΠΑΣ Γιάννινα, με τον Δικέφαλο του Βορρά να θέλει τη νίκη για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.
Στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ τον Παναθλητικό (13:30), με την ομάδα της Φρόσως Δρακάκη να έρχεται από σπουδαίο διπλό στην Ισπανία κόντρα στην Εστουδιάντες για τα play-off του Eurocup Γυναικών.
Το πρόγραμμα της αγωνιστικής:
Σάββατο 17/1
ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα 11:45
Ολυμπιακός - Παναθλητικός 13:30
Κυριακή 18/1
Αμύντας - Πανσερραϊκός 13:00
Παναθηναϊκός - Πρωτέας Βούλας 15:30
Νέα Ιωνία - Αθηναϊκός 18:00
Η βαθμολογία
1) Αθηναϊκός Qualco 23 982-727 255
2) Παναθηναϊκός 23 1061-773 288
3) Ολυμπιακός 20 958-795 163
4) Πανσερραϊκός 19 845-827 18
5) ΠΑΣ Γιάννινα 18 815-902 -87
6) Πρωτέας Βούλας 17 902-952 -50
7) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 17 871-909 -38
8) Παναθλητικός 16 812-863 -51
9) ΠΑΟΚ 15 868-1009 -141
10) Αμύντας 14 828-944 -116
11) Ανόρθωση Βόλου 13 780-1021 -241