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Α1 Γυναικών: Εντός έδρας δοκιμασίες για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό

Μπάσκετ
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Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα (11:45) για την 13η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ τον Παναθλητικό (13:30).

Δυο αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Α1 Γυναικών για την 12η αγωνιστική το μεσημέρι του Σαββάτου (17/1). Στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στο Παλατάκι τον ΠΑΣ Γιάννινα, με τον Δικέφαλο του Βορρά να θέλει τη νίκη για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. 

Στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ τον Παναθλητικό (13:30), με την ομάδα της Φρόσως Δρακάκη να έρχεται από σπουδαίο διπλό στην Ισπανία κόντρα στην Εστουδιάντες για τα play-off του Eurocup Γυναικών. 

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής: 

Σάββατο 17/1

ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα 11:45

Ολυμπιακός - Παναθλητικός 13:30

Κυριακή 18/1

Αμύντας - Πανσερραϊκός 13:00

Παναθηναϊκός - Πρωτέας Βούλας 15:30

Νέα Ιωνία - Αθηναϊκός 18:00

 

Η βαθμολογία
1) Αθηναϊκός Qualco 23       982-727     255
2) Παναθηναϊκός         23     1061-773   288
3) Ολυμπιακός   20     958-795     163
4) Πανσερραϊκός         19     845-827     18
5) ΠΑΣ Γιάννινα  18     815-902     -87
6) Πρωτέας Βούλας     17     902-952     -50
7) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας   17     871-909     -38
8) Παναθλητικός          16     812-863     -51
9) ΠΑΟΚ     15     868-1009   -141
10) Αμύντας        14     828-944     -116
11) Ανόρθωση Βόλου  13     780-1021   -241

Α1 Γυναικών: Εντός έδρας δοκιμασίες για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό