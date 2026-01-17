Α1 Γυναικών: Εντός έδρας δοκιμασίες για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα (11:45) για την 13η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ τον Παναθλητικό (13:30).

Δυο αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Α1 Γυναικών για την 12η αγωνιστική το μεσημέρι του Σαββάτου (17/1). Στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στο Παλατάκι τον ΠΑΣ Γιάννινα, με τον Δικέφαλο του Βορρά να θέλει τη νίκη για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ τον Παναθλητικό (13:30), με την ομάδα της Φρόσως Δρακάκη να έρχεται από σπουδαίο διπλό στην Ισπανία κόντρα στην Εστουδιάντες για τα play-off του Eurocup Γυναικών.

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής:

Σάββατο 17/1

ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα 11:45

Ολυμπιακός - Παναθλητικός 13:30

Κυριακή 18/1

Αμύντας - Πανσερραϊκός 13:00

Παναθηναϊκός - Πρωτέας Βούλας 15:30

Νέα Ιωνία - Αθηναϊκός 18:00

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός Qualco 23 982-727 255

2) Παναθηναϊκός 23 1061-773 288

3) Ολυμπιακός 20 958-795 163

4) Πανσερραϊκός 19 845-827 18

5) ΠΑΣ Γιάννινα 18 815-902 -87

6) Πρωτέας Βούλας 17 902-952 -50

7) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 17 871-909 -38

8) Παναθλητικός 16 812-863 -51

9) ΠΑΟΚ 15 868-1009 -141

10) Αμύντας 14 828-944 -116

11) Ανόρθωση Βόλου 13 780-1021 -241