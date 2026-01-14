Προχωρημένες συζητήσεις ΠΑΟΚ-Προμηθέα για την αγορά του Μπαζίνα!

Κίνηση με μεγάλη σημασία για το παρόν και το μέλλον από τον ΠΑΟΚ, που σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, πλησιάζει στην απόκτηση του διεθνούς γκαρντ των Πατρινών.

Ο ΠΑΟΚ έχασε εύκολα πριν από λίγο στην Ισπανία από την Μπιλμπάο, αλλά και οι ήττες μέσα στο πρόγραμμα είναι, ειδικά όταν μιλάμε για δυνατές ομάδες, όπως η συγκεκριμένη ισπανική και ματς εκτός έδρας.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά», όμως, εννοείται ότι δεν πρόκειται να μείνει σε ένα αποτέλεσμα, είτε θετικό είναι, είτε αρνητικό. Προχωράει το μεγαλεπήβολό του πλάνο, αυτό, που έχει χαραχθεί από τότε, που πήρε τα διοικητικά ηνία ο Τέλης Μυστακίδης.

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, και με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να ενισχύσει τον ελληνικό του κορμό έχει εντείνει τις τελευταίες μέρες τις προσπάθειές του για την απόκτηση του Νάσου Μπαζίνα του Προμηθέα. Και σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες του SDNA, ΠΑΟΚ και Προμηθέας έχουν προχωρήσει πολύ τις συζητήσεις τους για την αγορά του 22χρονου γκαρντ από τους «ασπρόμαυρους».

Δεν αποκλείεται μάλιστα το θέμα να κλείσει άμεσα και σε μία τέτοια περίπτωση θα μένει να φανεί αν ο Μπαζίνας θα πάει από τώρα στον ΠΑΟΚ ή αυτό θα γίνει από το καλοκαίρι, που μας έρχεται. Οι πληροφορίες λένε ότι οι περισσότερες πιθανότητες είναι να πάει από τώρα ο διεθνής γκαρντ στο Παλατάκι, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο το ελληνικό στοιχείο και γενικότερα το ρόστερ της ομάδας του Γιούρι Ζντοβτς.

Καθώς έχει ήδη γραφτεί, ο ΠΑΟΚ θέλει από τώρα και τον Βαγγέλη Ζούγρη από το πανεπιστήμιο του Λούιβιλ, έχοντας κάνει τις σχετικές επαφές. Τις τελευταίες 2-3 μέρες, όμως, δεν υπάρχει εξέλιξη στο κομμάτι της απόκτησης του δυναμικού σέντερ.