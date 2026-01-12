«Δεν βιάζονται να κάνουν waive τον... τραυματία Έξουμ oι Μάβερικς»

Το μέλλον του Ντάντε Έξουμ μοιάζει αβέβαιο με τους Ντάλας Μάβερικς με την ομάδα να εξετάζει τα χαρτιά της, όσον αφορά την περίπτωσή του, σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν.

Ο Ντάντε Έξουμ δεν έχει αγωνιστεί δευτερόλεπτο τη φετινή αγωνιστική περίοδο, έχοντας υποβληθεί σε έκτακτη επέμβαση στο δεξί γόνατό του, ένα χειρουργείο που θα τον αφήσει έξω όλη την σεζόν.

Όπως είναι λογικό το μέλλον του Αυστραλού γκαρντ παραμένει αβέβαιο στο Ντάλας, με τον Μαρκ Στέιν να αναλύει τα δεδομένα όσον αφορά την περίπτωση του.

Όπως αναφέρει ο έμπειρος δημοσιογράφος, οι Μάβερικς δεν βιάζονται να κάνουν waive τον παίκτη. Ο Έξουμ πιθανότατα θα αφεθεί ελεύθερος, έτσι ώστε να απελευθερωθεί μια θέση εγγυημένων συμβολαίων στο ρόστερ, την οποία θα καταλάβει ο Ράιαν Νέμχαρντ, ο οποίος βρισκόταν στην ομάδα με συμφωνία two-way. Η οποία συμφωνία πρέπει να γίνει εγγυημένη μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το Ντάλας εξετάζει τις επιλογές του και είναι πιθανό ένα trade του συμβολαίου του παίκτη, στο πλαίσιο κάποιας συναλλαγής με άλλο franchise. Η οποιαδήποτε ενέργεια, πρέπει να λάβει χώρα μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου, όποτε και κλείνει το παράθυρο των trades.