Νέα παρωδία: Έμεινε με έναν παίκτη η Τραπάνι και το ματς έληξε μετά από 4 λεπτά (vids)

Η Τραπάνι στο BCL κατέβηκε στο ματς με την Χάποελ Χολόν με μόλις πέντε παίκτης και ο αγώνας σταμάτησε μόλις έμεινε με έναν παίκτη στο έβδομο λεπτό. Το ίδιο έγινε και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με την Τρέντο, απλά αυτή τη φορά συνέβη μετά από 4:11.
Ο αγώνας ξεκίνησε κανονικά, αλλά τέσσερις παίκτες της Τραπάνι αποβλήθηκαν με φάουλ. Έτσι, όταν έμεινε με έναν παίκτη ξανά, το ματς έληξε με το σκορ στο 26-11 υπέρ της Τρέντο.
Finisce la farsa del turno di LBA: la Trapani Shark rimane in campo con un solo giocatore, vince l'Aquila Trento. pic.twitter.com/QY9AZty80d— Sportando Italia (@SportandoIT) January 10, 2026