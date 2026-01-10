MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Νέα παρωδία: Έμεινε με έναν παίκτη η Τραπάνι και το ματς έληξε μετά από 4 λεπτά (vids)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
4 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα κράτησε το παιχνίδι της Τραπάνι με την Τρέντο, καθώς η πρώτη έμεινε με μόλις έναν παίκτη στο παρκέ.

Η Τραπάνι στο BCL κατέβηκε στο ματς με την Χάποελ Χολόν με μόλις πέντε παίκτης και ο αγώνας σταμάτησε μόλις έμεινε με έναν παίκτη στο έβδομο λεπτό. Το ίδιο έγινε και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με την Τρέντο, απλά αυτή τη φορά συνέβη μετά από 4:11.

Ο αγώνας ξεκίνησε κανονικά, αλλά τέσσερις παίκτες της Τραπάνι αποβλήθηκαν με φάουλ. Έτσι, όταν έμεινε με έναν παίκτη ξανά, το ματς έληξε με το σκορ στο 26-11 υπέρ της Τρέντο.

 

Νέα παρωδία: Έμεινε με έναν παίκτη η Τραπάνι και το ματς έληξε μετά από 4 λεπτά (vids)