Η Βαλένθια δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μάλαγα και γνώρισε την ήττα με 76-70 λίγες μέρες πριν το ντέρμπι με την Φενερμπαχτσέ.

Η Βαλένθια υποδέχθηκε την Μάλαγα για την 15η αγωνιστική της ACB. Οι γηπεδούχοι δεν τα κατάφεραν και γνώρισαν την ήττα με 76-70. Έτσι, έχουν πλέον ρεκόρ 11-3, ενώ η Μάλαγα βρίσκεται στο 9-6.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Αουντίγκε με 20 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 μπλοκ σε 22:00, ενώ ο Μπαλτσερόφσκι μέτρησε 10 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 μπλοκ σε 21:28. Από την άλλη, κορυφαίος ήταν ο Ρίβερς με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 μπλοκ σε 19:34 και ο Κοστέλο τελείωσε τον αγώνα με 9 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 18:01.

Τώρα η Βαλένθια έχει μπροστά της την αναμέτρηση με την Φενερμπαχτσέ για την 22η αγωνιστική της Euroleague (16/1, 19:45).