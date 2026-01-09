Η Αναντολού Εφές ήταν δυνατή για ένα ημίχρονο, όμως ο Αρμόνι Μπρουκς πήρε... φωτιά στο δεύτερο μέρος και τελειώνοντας το ματς με 31 πόντους και 7/12 τρίποντα, οδήγησε την Αρμάνι Μιλάνο στη νίκη με 87-74.

Ο Αμερικανός γκαρντ έβαζε το ένα τρίποντο μετά το άλλο στο τέταρτο δεκάλεπτο και η Αρμάνι (13/26 τρίποντα), τρέχοντας επιμέρους σκορ 49-25 στο δεύτερο ημίχρονο, πήρε τελικά μια εύκολη νίκη. Έτσι, βελτίωσε το ρεκόρ της στο 11-10 και «πάτησε» στην πρώτη δεκάδα, ενώ η Εφές, που υπέστη την πέμπτη σερί της ήττα, υποχώρησε στο 6-15, παραμένοντας στις τελευταίες θέσεις.

Ο Μπρουκς εκτός από τους 31 πόντους του με τα 7/12 τρίποντα, είχε ακόμα 8 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Ακολούθησε ο Ζακ ΛεΝτέι με 15 πόντους, ο Μάρκο Γκούντουριτς είχε 13 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Λεάντρο Μπολμάρο πέτυχε 12 πόντους. Για την Εφές -δεν έπαιξε ο Ροντρίγκ Μπομπουά- ξεχώρισε επιθετικά ο πρώην άσος του Ολυμπιακού, Σέιμπεν Λι, με 19 πόντους.

Στην επόμενη αγωνιστική (22η) η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα (15/1, 21:30), ενώ η Εφές παίζει εντός έδρας με την Μπασκόνια (15/1, 19:30).

Ξέφυγε με 14 πόντους η Εφές

Η Εφές μπήκε πιο συγκεντρωμένη και με τους Ντεζέρτ και Οσμάνι ξέφυγε με 2-13, ενώ ο Μπολμάρο με 6 δικούς του πόντους προσπάθησε να αφυπνίσει την ομάδα του (10-15). Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι έδειχναν πιο ζεστοί και ικανοί και με τρίποντο του Λόιντ και κάρφωμα του Τζόουνς διαμόρφωσε το 16-27 του πρώτου δεκαλέπτου.

Το τρίποντο του Ντόζιερ έφερε την Εφές στο +14 (16-30) και ο Γκούντουριτς αναλαμβάνοντας δράση μείωσε κάπως τη διαφορά, κάνοντας το 26-34. Ο Τζόουνς με επιθετικά ριμπάουντ και καρφώματα βοήθησε σε νέα διψήφια διαφορά (26-38) και εκεί «μίλησε» ο Μπρουκς, ο οποίος με 8 σερί πόντους μείωσε στο 34-39. Και η ομάδα του Πάμπλο Λάσο απάντησε ξανά, και με τους Λι και Ουάιλερ-Μπαμπ να σκοράρουν, έκλεισε το ημίχρονο στο 38-49.

Το «καθάρισε» ο τρομερός Μπρουκς

Με πίεση στην άμυνα και πολυφωνία στην επίθεση οι γηπεδούχοι έτρεξαν σερί 9-0, καταφέρνοντας να προσπεράσουν με 50-49 και να θέσουν τον δικό τους τόνο στο παιχνίδι. Ο Λι πάλευε να κρατήσει την ομάδα του ζωντανή (54-54), αλλά οι ΛεΝτέι και Μπρουκς έβαλαν την Αρμάνι μπροστά στο φινάλε της τρίτης περιόδου με 62-57.

H Εφές έδειχνε να μένει από δυνάμεις και λύσεις, τα τρία σερί τρίποντα των Γκούντουριτς και Μπρουκς (2) έχρισαν πλέον την Αρμάνι φαβορί για τη νίκη (73-59). Όσο κι αν ήθελαν οι φιλοξενούμενοι να επιστρέψουν, είχαν μπροστά τους τον Μπρουκς, ο οποίος «βομβάρδιζε» διαρκώς από μακριά και φτάνοντας τους 31 πόντους έγραψε το 81-63 στο 36'. Η Εφές δεν τα παράτησε και με τρίποντα των Λι και Σουάιντερ μείωσε σε 83-74 στο 38', αλλά η άμμος στην κλεψύδρα άδειαζε και ο ΛεΝτέι ήταν αυτός που κλείδωσε τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα:16-27, 38-49, 62-57, 87-74

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.