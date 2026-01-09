Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ ενωμένος δυνατός

Ο Γιάννης Κουβόπουλος επισημαίνει ποια είναι η μεγαλύτερη νίκη του Παναθηναϊκού στη χθεσινή αναμέτρηση με τη Βίρτους, τον Εργκίν Αταμάν που έβαλε νερό στο κρασί του, τους «πράσινους» που έχουν αναγνωρίσει τα λάθη τους και την ομάδα του «τριφυλλιού» που έχει κάθε λόγο να είναι αισιόδοξη για τη συνέχεια.

Δεν πήρε δα και καμιά μεγάλη νίκη χθες ο Παναθηναϊκός. Δεν κατέκτησε κάποιον τίτλο. Και το λέμε αυτό και ξεκινάμε από αυτό γιατί πολλοί από χθες το βράδυ (οι οποίοι περίμεναν στη γωνία για νέο στραβοπάτημα) λένε το μακρύ τους και το κοντό τους αναφορικά με το τρόπο που… ξέσπασαν οι «πράσινοι» μετά τις δύο εντός έδρας ήττες από Ολυμπιακό και Αρμάνι.

Πρώτοι και καλύτεροι στον Παναθηναϊκό ξέρουν ότι έκαναν το αυτονόητο. Ότι έκαναν το καθήκον τους. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι η νίκη αυτή δεν είναι τεράστιας σημασίας. Πραγματικά τεράστιας. Και εξηγούμαστε.

Το πιο απλό. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί τι κουβέντα θα κάναμε τώρα και τι θα διάβαζε από αυτές εδώ τις γραμμές αν οι «πράσινοι» είχαν ηττηθεί εντός έδρας και από τη Βίρτους. Ο κόσμος θα ζητούσε… κεφάλια, η κριτική στην ομάδα θα γινόταν «επί 100» και άπαντες στο Telekom Center θα ήταν υπό τεράστια πίεση.

Και η πίεση αυτή φάνηκε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός ήταν… μαγκωμένος, φαινόταν από την πρώτη ματιά που ήταν πολλές οι σκέψεις που υπήρχαν στα κεφάλια των παικτών του Παναθηναϊκού, αλλά την ίδια στιγμή φαινόταν ξεκάθαρα πως στο κεφάλι του Εργκίν Αταμάν υπήρχε απόλυτη ηρεμία.

Ο Τούρκος τεχνικός έκανε ένα από τα καλύτερα κοουτσαρίσματά του τη φετινή σεζόν, άφησε πίσω του σκέψεις και τακτικές που έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στην ομάδα και έμοιαζε να έχει βάλει (αρκετό) νερό στο κρασί του. Διαφορετική αντιμετώπιση στην άμυνα, διαφορετικές επιλογές προσώπων, διαφορετική προσέγγιση του ματς.

Ο Αταμάν, πλέον, δείχνει να έχει κατασταλάξει σε θέματα που μέχρι τώρα ήταν… στον αέρα. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο Ρισόν Χολμς είναι το βασικό πεντάρι του Παναθηναϊκού. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έχει επιστρέψει και έχει πάρει σπίτι του τη φανέλα του βασικού. Ο Σορτς άρχισε να ενεργοποιείται και δείχνει κάτι περισσότερο από ικανός για να ανταποκριθεί στον ρόλο που του αναθέτει ο προπονητής του. Το rotation «κλείνει», «σφίγγει», με τον Αταμάν να πηγαίνει ένα βήμα πιο κοντά στο δικό του… μπάσκετ. Στην πραγματική του φύση.

Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Τούρκος δεν μας είχε συνηθίσει να βάζει νερό στο κρασί του. Χθες το έκανε και μένει να δούμε αν αυτό θα έχει και συνέχεια, αλλά και αν αυτό θα έχει και συνέπεια από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Για παράδειγμα η αγωνιστική άνοδος των Σορτς και Ρογκαβόπουλου μπορεί να αποτελέσει κομβικό στοιχείο για τη συνέχεια, αρκεί οι δύο παίκτες να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, για να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να πάρουν και τον ανάλογο χρόνο συμμετοχής. Όπως έγινε χθες…

Αυτά στο αγωνιστικό κομμάτι. Γιατί είχαμε και το εξωαγωνιστικό για το οποίο ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι και πάλι υπερήφανος.

Οι «πράσινοι» τις τελευταίες ημέρες βρέθηκαν σε μια δύσκολη κατάσταση που ελάχιστες ομάδες θα μπορούσαν να τη διαχειριστούν με τον τρόπο που έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι εντός έδρας ήττες από Ολυμπιακό και Αρμάνι (αλλά και η κακή εμφάνιση και με την Καρδίτσα) επέφερε έντονη κριτική στο «στρατόπεδο» της ομάδας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όμως, βγήκε μπροστά και διεμήνυσε προς πάσα κατεύθυνση και με κάθε τρόπο την απόλυτη πίστη του στην ομάδα. Την ίδια στιγμή το ίδιο έκανε και ο κόσμος. Που μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στάθηκε στο πλευρό των «πράσινων», μετά την ήττα από την Αρμάνι ήταν και πάλι στη θέση του στο Telekom Center και έκανε ξεκάθαρη και αυτός την απόλυτη στήριξή του στον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του. Στο… ενδιάμεσο ο Τούρκος προπονητής βγήκε μπροστά, βγήκε δημόσια και έδειξε την πίστη του στους παίκτες του. «Αν δεν κερδίσουμε φεύγω» είπε ξεκάθαρα. Κάτι που δε θα το έκαναν πολλοί. Και κάτι που σίγουρα δε θα το έκαναν όσοι δεν πιστεύουν στους παίκτες τους και τη δουλειά τους.

Ο Βασίλης Σίμτσακ μίλησε χθες το βράδυ στη «Magic EuroLeague» και με τα όσα είπε έδωσε τη δυνατότητα στους φίλους του Παναθηναϊκού να αισθάνονται ασφαλείς και αισιόδοξοι. Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στα λάθη του Παναθηναϊκού, στάθηκε στα λάθη της τεχνικής ηγεσίας και στο πως οι ίδιοι άνθρωποι τα διόρθωσαν. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Η αναγνώριση του λάθους και έπειτα ο τρόπος για να διορθωθεί.

Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του δύο.. τελικούς. Ένα στο Μόναχο με τη Μπάγερν και ένα στο Telekom Center Athens με την Μπασκόνια. Το «δύο στα δύο» είναι ο απόλυτος στόχος που θα αλλάξει ριζικά όλα τα δεδομένα και θα βάλει τον Παναθηναϊκό σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση.

ΥΓ: Τα όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε της νίκης του Παναθηναϊκού επί της Βίρτους, αναφορικά με τα μηνύματα που δέχεται λόγω της εθνικότητάς του, μάλλον θα πρέπει να απασχολήσουν κάποιους. Και να τους απασχολήσουν και πολύ σοβαρά μάλιστα. Και αυτεπάγγελτα. Όλα έχουν και ένα όριο. Και όσο κάποιοι αρμόδιοι αφήνουν αυτές τις καταστάσεις να συνεχίζονται και να συνεχίζονται και να γίνονται συνήθεια, καθημερινότητα και κάτι το… φυσικό θα δημιουργούν ένα τέρας. Όσο πιο γρήγορα οι υπεύθυνοι βάλουν ένα τέλος σε αυτά τα φαινόμενα, τόσο καλύτερο θα είναι για τον αθλητισμό και την κοινωνία.