Παναθηναϊκός σε… κρίση!

Η ομάδα του «τριφυλλιού», μετά και την νέα εντός έδρας ήττα που γνώρισε από την Αρμάνι Μιλάνο βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και ο Γιάννης Κουβόπουλος αναρωτιέται για το τι μπορεί να αλλάξει άμεσα τα δεδομένα.

Ο Παναθηναϊκός έχει περάσει κρίσεις και κρίσεις. Έχει βρεθεί στο παρελθόν σε πολύ χειρότερες καταστάσεις απ’ ότι είναι σήμερα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια τέτοια ομάδα που έχει μάθει να επιβιώνει. Να ξεπερνάει τις κρίσεις αυτές, να ξεπερνάει τα προβλήματα και να μένει όρθιος. Συνεχίζοντας να κυνηγάει τους στόχους του.

Και αυτό θα γίνει και τώρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είτε με τον εύκολο είτε με τον δύσκολο τρόπο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει κάνει μια τεράστια επένδυση και δεν πρόκειται να τη δει να… καταστρέφεται. Αν και για να είμαστε σωστοί, ο Παναθηναϊκός εννοείται πως δεν είναι σε ένα τέτοιο σημείο. Απλώς οι ήττες, οι κακές εμφανίσεις και η «θολούρα» που μοιάζει να υπάρχει στο αγωνιστικό πλάνο με τις επιλογές του Εργκίν Αταμάν έχουν κρούσει πολλά καμπανάκια κινδύνου.

Στα αποδυτήρια του «τριφυλλιού» κανείς δεν αμφισβητεί κανέναν. Κανείς δεν αμφιβάλει για την αξία των παικτών, του προπονητή και των συνεργατών του. Άλλο η αμφιβολία και άλλο η κριτική. Κριτική πάντα γινόταν και πάντα θα γίνεται. Γιατί κανείς στον οργανισμό δε μπορεί να δεχτεί, δε μπορεί να «χωνέψει» ότι μια τέτοια ομάδα, με τον κορυφαίο προπονητή και τους κορυφαίους παίκτες παρουσιάζει αυτή την εικόνα.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας έδειξε ξεκάθαρα την πίστη του και την εμπιστοσύνη του στην ομάδα. Το ίδιο ακριβώς έκανε και ο κόσμος. Σχεδόν 1000 άτομα βρέθηκαν στο πάρκινγκ του Telekom Center για να αποθεώσουν την ομάδα. Για να τη στηρίξουν. Για να δείξουν ότι ήταν, είναι και θα είναι δίπλα της. Και οι αποδοκιμασίες που ακούστηκαν στο τέλος, μπορεί να ξένισαν αλλά στο πρόγραμμα είναι. Φυσιολογική αντίδραση μιας μικρής μερίδας, με τους περισσότερους από αυτούς στη συνέχεια να χειροκροτούν. Ένα μίνι ξέσπασμα και τίποτα περισσότερο. Και αυτό θα αποδειχθεί αύριο το βράδυ.

Το θέμα τώρα για τον Παναθηναϊκό είναι η επόμενη ημέρα. Είναι ο τι γίνεται από εδώ και πέρα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει επιτέλους να αντιδράσει. Να βγάλει στο παρκέ την εικόνα που έχει δείξει σε κάποιες από τις στιγμές της χρονιάς και την εικόνα αυτή να την κάνει… ρουτίνα. Να την κάνει συνήθεια. Ο Παναθηναϊκός είναι σαν ένα roller coaster. Ανεβαίνει και κατεβαίνει. Και αγωνιστικά και ψυχολογικά.

Και αυτό είναι κάτι που ξεκινάει από τον προπονητή. Ο Αταμάν δεν έχει «πιάσει» (όπως λέει και ο Κοτζιάς) την ομάδα. Δεν έχει καταφέρει να μοιράσει σωστά τους ρόλους, δεν έχει καταφέρει να βγάλει «χημεία» ανάμεσα στους παίκτες. Σε αυτό έχει μεγάλη ευθύνη coach (έχοντας παράλληλα και τις δικαιολογίες των τραυματισμών και των προβλημάτων που έχουν αποπροσανατολίσει την ομάδα), αλλά έχουν ευθύνη και οι παίκτες. Κανείς δεν είναι στο… απυρόβλητο. Πρώτος ο Αταμάν και εν συνεχεία οι παίκτες…

Ακόμα και τώρα, όμως, ακόμα και έτσι άπαντες θα πρέπει να αντιληφθούν πως όχι μόνο τίποτα δεν έχει χαθεί, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι μέσα σε όλα. Στη EuroLeague έχει μπροστά του τρία ματς που είναι κάτι περισσότερο από «must win» (Βίρτους μέσα, Μπάγερν έξω, Μπασκόνια μέσα) και σε περίπτωση που γίνει το 3 στα 3 τότε οι «πράσινοι» θα έχουν… στρογγυλοκάτσει στην τετράδα, ενώ στο πρωτάθλημα μια νίκη απόσταση από τον Ολυμπιακό για την πρωτιά με τον αγώνα του δεύτερο γύρου με τον «αιώνιο» στο σπίτι του.

Στα χαρτιά λοιπόν ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα όρθιος και μπορεί να πετύχει τα πάντα. Από αύριο το βράδυ όμως θα πρέπει να αρχίσει να αποδεικνύει ότι δεν είναι μόνο όρθιος στα χαρτιά, αλλά και στην πραγματικότητα.