Το χειρότερο κοουτσάρισμα της χρονιάς, το πρόβλημα στο «4» και η λύση που είναι μπροστά του

Ο Παναθηναϊκός στην αυγή του 2026 δέχθηκε ηχηρό χαστούκι και με τον πιο σκληρό τρόπο και πλέον καλείται να αποφασίσει τι θέλει. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Προφανώς δεν ήρθε καμία καταστροφή. Ούτε αν κέρδισε το «τριφύλλι» θα ερχόταν κάποια επιτυχία. Τίποτα δεν κρίνεται σε ένα ματς, ούτε καν σε μία κανονική περίοδο. Τα πλέι οφ είναι αυτά που δίνουν πρόκριση και το Final Four την κούπα. Τα υπόλοιπα είναι για λαϊκή κατανάλωση.

Δεν εξετάζουμε την ήττα. Το πιο ανησυχητικό είναι ο τρόπος που ήρθε. Ο Παναθηναϊκός ήταν ανέτοιμος. Και πνευματικά και ψυχολογικά. Κάτι που αποδείχθηκε πολύ νωρίς στο ματς, όταν ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 17 πόντους διαφορά. Κάπου εκεί μίλησε η τεράστια ποιότητα που υπάρχει στο ρόστερ, ο Μπαρτζώκας πήγε να βγάλει τα μάτια του με σχήμα με τους Μόρις, Νιλικίνα και Χολ και οι «πράσινοι» επέστρεψαν στο παιχνίδι.

Όταν όμως είσαι ανέτοιμος, ακόμα και με την επιστροφή από μία τέτοια διαφορά, όπου το φυσιολογικό είναι να έχεις και το μομέντουμ, δεν αρκεί. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 3 πόντους στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου κι από την επόμενη φάση βρέθηκε και πάλι να κυνηγάει στο σκορ. Ακόμα και να κέρδιζε δηλαδή, ουσιαστικά το ματς θα το έχανε ο Ολυμπιακός.

Και πάμε τώρα στα σημαντικά. Λάθη και κακές μέρες θα υπάρχουν. Από όλους. Όπως συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (2/1) από τον Εργκίν Αταμάν. Έκανε το χειρότερο κοουτσάρισμα στη φετινή σεζόν και φάνηκε ξεκάθαρα. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό να γίνεται κριτική. Όχι γιατί χάθηκε κάτι, αλλά για να μην χαθεί.

Αυτή είναι άλλωστε και η ουσία της κριτικής. Όταν κάτι αποδίδει επικροτείται, ενώ όταν κάτι στραβώνει επισημαίνεται. Στον Παναθηναϊκό, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει καμία άτυπη συμφωνία για πέπλο προστασίας και μπαλάκι στην εξέδρα.

Και το στραβό κλίμα φάνηκε από την αρχή. Ειδικά όταν άπαντες είδαν τον Σορτς στο μαρκάρισμα του Ντόρσεϊ. Από τόσο νωρίς φάνηκε πως ο Αταμάν δεν έχει διαβάσει το παιχνίδι και περισσότερο μπέρδευε τους παίκτες, παρά τους βοηθούσε.

Ο Ολυμπιακός δεν έκανε κάτι το εντυπωσιακό. Του βγήκαν τα «βαριά» χαρτιά του και πήρε το ματς από τους παίκτες που τον κουβαλάνε όλη τη σεζόν. Ο Μπαρτζώκας δεν έβγαλε κάποιον άσο από το μανίκι του. Κέρδισε με τον μοναδικό τρόπο που ξέρει. Για αυτό και η ανετοιμότητα του Παναθηναϊκού καθίσταται ακόμα μεγαλύτερη.

Και για να πάμε στα των 4 γραμμών, οι «πράσινοι» έχουν σοβαρό θέμα στο «4». Ίσως μεγαλύτερο από το «5» στη λογική πως στη θέση του σέντερ υπάρχει ο Χολμς, που ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του, αλλά ταυτόχρονα είναι κι άτυχος. Ενώ στο πίσω μέρος του μυαλού υπάρχει και ο Λεσόρ.

Το θέμα του απόλυτου μηδέν όμως στο «4» είναι κάτι που καίει. Και πρέπει άμεσα να διορθωθεί. Δεν νοείται ο Παναθηναϊκός να παίρνει από τα «4άρια» του 4 ριμπάουντ και να μετράει 2 λάθη. Και δεν μπαίνει σε καμία σύγκριση με τον Βεζένκοφ που είχε 24. Μήτογλου και Χουάντσο ξέρουν τον τρόπο να δίνουν πολύτιμες λύσεις στο «τριφύλλι».

Όπως φυσικά δεν γίνεται να παίζει και μόνος του ο Ναν. Ο Αμερικανός άσος είναι by far o καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη, έβαλε 32 πόντους με όλη την άμυνα -ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο- του Ολυμπιακού πάνω του, αλλά έλειπε ο συμπαραστάτης. Ο Όσμαν ήταν σαφώς επηρεασμένος από την γρίπη κι αν εξαιρεθεί ο Ρογκαβόπουλος του πρώτου μέρους, δεν υπήρξε κανείς άλλος.

Ακόμα ένα πρόβλημα που ταλανίζει τον Παναθηναϊκό φέτος είναι τα πολλά χαμένα ριμπάουντ. Είναι χαρακτηριστικό πως με το σκορ να καίει (79-83) οι «πράσινοι» έδωσαν επιθετικό ριμπάουντ στον Μόρις, που εκτελούσε τις βολές και τις έχασε και τις δύο. Κι αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές ενδεικτικές φάσεις του ματς.

Ποιο είναι ίσως το μόνο θετικό; Ότι όλα τα προβλήματα του Παναθηναϊκού είναι πλέον εμφανή. Ξέρει ξεκάθαρα τι πρέπει να διορθώσει. Το έχει μπροστά του. Και είναι στα χέρια του. Του Αταμάν και τον παικτών. Έτσι κι αλλιώς βρισκόμαστε στα μέσα της σεζόν. Από δω και πέρα είναι που μετράει τι θα κάνεις.

Και η αρχή μπορεί να γίνει άμεσα, αφού ο Παναθηναϊκός έχει δύο σερί ματς ακόμα στο «T-Center» κόντρα σε Αρμάνι και Βίρτους και στη συνέχεια Μπάγερν στο Μόναχο και Μπασκόνια πάλι εντός. Παιχνίδια για 4/4...