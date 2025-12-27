Πανιώνιος: Παραιτήθηκε ο Ζούρος, φαβορί ο Μάρκοβιτς

Την παραίτησή του από τον πάγκο του Πανιωνίου ανακοίνωσε ο Ηλίας Ζούρος μετά την ήττα από τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο.

Δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του αγώνα στη Θεσσαλονίκη, ο Έλληνας προπονητής, μιλώντας στην ΕΡΤ, δήλωσε την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, πρώτο φαβορί για τη θέση του head coach είναι ο Νέναντ Μάρκοβιτς, ο οποίος στο παρελθόν έχει βρεθεί ξανά ως πρώτος προπονητής της ομάδας, ενώ στη λίστα βρίσκεται και το όνομα του Γιώργου Λιμνιάτη, ο οποίος ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στον Προμηθέα, αλλά αποχώρησε.

Για την ιστορία, ο Ηλίας Ζούρος ανέλαβε τη θέση του προπονητή στον Πανιώνιο στις 26 Οκτωβρίου, μετρώντας μόλις μία νίκη, αυτή κόντρα στην Καρδίτσα με σκορ 107-105 στην παράταση, σε 15 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.