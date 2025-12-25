Γύρισαν από το -17 και έκαναν καλά Χριστούγεννα οι Νικς

Οι Νικς βρέθηκαν στο -17 (103-86) στις αρχές του 4ου δωδεκαλέπτου, ωστόσο με φοβερό επιμέρους 21-40 σε 10' έφεραν... τούμπα το ματς επικρατώντας των Καβαλίερς σε ματσάρα με 126-124. Άχαστος ο Μπράνσον στο φινάλε (34π. 10/25 σουτ.)

Χριστουγεννιάτικη ματσάρα στο Μadison Square Gurden. Οι Νικς βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο στις αρχές του 4ου δωδεκαλέπτου (-17, 103-86), ωστόσο στα τελευταία 10' ανέβασαν την ένταση τους και στις δυο πλευρές του παρκέ και με κομβικούς Μπράνσον και Κόλεκ πήραν σπουδαία νίκη επί των Καβαλίερς με 126-124.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης βελτίωσε το ρεκόρ της σε 21-9 και παραμένει στα υψηλά στρώματα της Ανατολής (2η θέση), με το Κλίβελαντ να υποχωρεί στο 17-15.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον μίλησε τελευταίος για τους νικητές: Ο Αμερικανός γκαρντ με μεγάλα και καθοριστικά σουτ στο φινάλε έδωσε τη νίκη στην ομάδα του σκοράροντας 34 πόντους με 10/25 σουτ. Πολύ καλή εμφάνιση του Κλάρκσον με 25 πόντους, κομβικός στο τέλος ο Κόλεκ με 16 πόντους και 9 ασίστ. Double-double του Τάουνς με 11 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Ντόνοβαν Μίτσελ έκανε σούπερ ματς με 34 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τον Γκάρλαντ να κάνει double-double με 20 πόντους και 10 ασίστ. Στους 16 πόντους σταμάτησε ο Τζέιλον Τάισον.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης