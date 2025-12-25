Τι συμβαίνει με τον Φουρνιέ και ποιος ο ρόλος του Ντόρσεϊ στο κακό ξεκίνημα του Γάλλου (infographic)

O Ντόρσεϊ φέτος κάνει χρονια καριέρας με τα «ερυθρόλευκα», την ώρα που Εβάν Φουρνιέ ψάχνει να βρει τον χαμένο του ρόλο. Γράφει ο Θάνος Τσίμπος.

O Ολυμπιακός, δεν έχει καλά αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, να μοιάζει μπερδεμένος ως προς την αξιοποίηση του ρόστερ. Αρκετοί τραυματισμοί έχουν διαταράξει την ισορροπία των πεντάδων, όμως οι κορυφαίοι παίκτες του Ολυμπιακού πέρσι, φέτος μοιάζουν σαν να είναι εκτός ρόλου. Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις για αυτό, αλλά μία σημαντική, είναι η εκρηκτική άνοδος του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού, που πέρσι, είχε πολλά θέματα, εμφανίστηκε στους τελικούς, όπου ήταν ο X-factor του πρωταθλήματος για την ομάδα του και από τότε, πάει με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Πολύ καλό ευρωμπάσκετ και ένα πρώτο τρίμηνο στην σεζόν, που βρίσκεται στα καλύτερα γκαρντ της διοργάνωσης, με τα νούμερα του να έχουν πάει στον ουρανό, σε σχέση με πέρσι. Κάπου εκεί, υπάρχει και ο Εβάν Φουρνιέ, ένας ελίτ παίκτης, που αντιμετώπισε προβλήματα στο ξεκίνημα. Είχε τον τραυματισμό του στο πόδι που τον άφησε αρκετά πίσω, έτσι και αλλιώς ο ίδιος είναι ρυθμισμένος όλα τα χρόνια του να φορτσάρει από τον Δεκέμβριο και μετά, όμως φέτος υπάρχει και μια άλλη συνθήκη που πρέπει να αντιμετωπίσει. Ο ρόλος του ξεκάθαρα τρακάρει με αυτόν του Ντόρσεϊ, η μάλλον για να το πούμε πιο σωστά, με αυτά που κάνει ο Ελληνοαμερικανός, είναι ο Φουρνιέ στον ρόλο του Φουρνιέ.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, προτιμάει να τους βάζει μαζί στην πεντάδα, αντί να τους χωρίσει, μαζί με τον Βεζένκοφ και τον Μιλουτίνοφ, γεγονός που αδυνατίζει την αμυντική θωράκιση της ομάδας, την ώρα που η δεύτερη πεντάδα, «διψάει» για κάποιον που θα την οδηγήσει στο σκοράρισμα. Αν κοιτάξουμε πέρα από τους αριθμούς, θα δούμε ότι ο Εβάν Φουρνιέ, παίζει αρκετά λιγότερο με την μπάλα στα χέρια, αφού οι περισσότερες κατοχές έχουν πάει στον Ντόρσεϊ όπως φαίνεται και παρακάτω.

Πέραν από τον χρόνο του, που είναι μειωμένος, όχι πάρα πολύ, ας δούμε πώς έχουν αλλάξει οι κατοχές που διαχειρίζεται. Από τα 12.6 σουτ εντός πεδιάς, έχει πέσει στα 8.6, δηλαδή τέσσερα λιγότερα, με αποτέλεσμα και οι πόντοι του από 16.1 πέρσι, να έχουν πέσει στους 9.8 φέτος.

Ο Φουρνιέ, είναι ίσως ο καλύτερος παίκτης στον Ολυμπιακό, για να τρέχει πικ εν ρολ, καθώς μέχρι την έλευση του Μόρις, ήταν ο μόνος που συνδύαζε δημιουργία και εκτέλεση μετά από σκριν στην μπάλα σε πολύ καλά επίπεδα. Φέτος, από τις 5.4 έχει πάει στις 3.5 κατοχές, έχοντας λιγότερο την μπάλα στα χέρια του, για να φτιάξει κάτι. Το ίδιο ισχύει και τις off screen εκτελέσεις του, που φέτος βρίσκονται στο 1/3 των περσινών, όπως και στον transition που είναι ακριβώς οι μισές. Ο Γάλλος δεν είναι πλέον ο main guy στην επίθεση του Ολυμπιακού, κάτι που ίσως τον έχει επηρεάσει και στην αυτοπεποίθηση του.

Η διαφορά στα catch n shoot τρίποντα σε σχέση με πέρσι είναι τεράστια, ενώ ακόμα και στα ελεύθερα σουτ, έχει το πάρα πολύ κακό, ειδικά για την κλάση του, 23.8%. Χαρακτηριστικός ήταν ο αγώνας κόντρα στην Βαλένθια που είχε 1/9, τα περισσότερα ελεύθερα.

Αν πάμε στον Ντόρσεϊ, θα δούμε την αδιανόητη εκτόξευση του φέτος και κυρίως τις πολύ περισσότερες κατοχές που έχει, παίρνοντας σημαντικό μέρος από τα χέρια του Φουρνιέ.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού, με την απόδοση του, ανάγκασε τον Γιώργο Μπαρτζώκα, να τον χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο, φτάνοντας πλέον σε ένα σημείο, να είναι μαζί με τον Βεζένκοφ, οι δύο παίκτες που βρίσκονται τον περισσότερο χρόνο μέσα στο παρκέ. Οι πόντοι του, από 3.3 πήγαν στους 17.7, που από μόνο του είναι τρομερό, όπως και τα σουτ εντός πεδιάς που εκτελεί, που αυξήθηκαν κατά 9 ανά αγώνα. Βλέποντας όμως και τα ποσοτικά metric στις κατοχές που διαχειρίζεται, βλέπουμε ότι παίζει πολύ περισσότερο με την μπάλα στα χέρια πλέον και είναι ο κύριος εκφραστής των πικ εν ρολ δράσεων για την ομάδα του. Από τις μόλις 1.2 πήγε στις 4.5, τα off screen σουτ σχεδόν διπλασιάστηκαν, ενώ οι εκτελέσεις του στο transition τετραπλασιάστηκαν.

Προφανώς, έχει πάρει μεγάλο κομμάτι της εκτέλεσης από τον Φουρνιέ, με την διαφορά ότι ο Ντόρσεϊ, αυτήν την στιγμή έχει την αυτοπεποίθηση στον θεό, όπως φαίνεται και από τα εκτελεσμένα catch n shoot ποσοστά του, που είναι σε υψηλό επίπεδο παρά το μεγάλο φετινό volume προσπαθειών.

Πλέον υπάρχει και ο Μόντε Μόρρις, που είναι ένας ικανότατος πικ εν ρολ παίκτης, οπότε αναμένεται να πάρει και αυτός ένα μερίδιο με την μπάλα στα χέρια, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να πρέπει να βρει την χρυσή τομή, ώστε να τους έχει όλους ευχαριστημένους και έτοιμους. Προσωπική εκτίμηση, είναι ότι όσο καλά και να τα πάει ο Ντόρσεϊ, τον Μάϊο, παίκτες όπως ο Φουρνιέ, είναι αυτοί που θα κρίνουν την κατάληξη των αγώνων. Ο Γάλλος είναι τεράστιος παίκτης και ίσως συνειδητά, έχει αφήσει και αυτός χώρο στον Ντόρσεϊ, μέχρι να φορμαριστεί και να ξαναπάρει πίσω το μέρος που του αναλογεί στην επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού.