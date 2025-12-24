DPG στη Magic Euroleague για… Αμάν-Αμάν, καλύτερο ρόστερ και Ολυμπιακό!

Λίγο πριν το φινάλε της Magic Euroleague, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος… παρενέβη με έναν ξεχωριστό τρόπο στην εκπομπή.

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, αφού πρώτα πόσταρε στο Instagram για την διαφαινόμενη παραμονή του Γιούρτσεβεν, πήρε την πάσα και έστειλε τις ευχές του για τα Χριστούγεννα με τον δικό του τρόπο.

Πώς; Με μια γραπτή δήλωση!

«Εύχομαι χρόνια πολλά στο σάιτ της αλήθειας και κυρίως στους ανθρώπους που εργάζονται, που κόντρα σε κάθε συμφέρον παραμένει να κάνει λειτούργημα κι όχι επάγγελμα. Να έχετε υγεία να γράφετε αλήθειες».

Δεν περιορίστηκε όμως μόνο στις ευχές αλλά αναφέρθηκε και στην ομάδα που ανεβαίνει διαρκώς ξεπερνώντας δύσκολα εμπόδια το τελευταίο διάστημα:

«Όλοι ξέρουμε τις δυνατότητες της ομάδας», αναφέρει στη γραπτή του δήλωση προς το SDNA. «Έχουμε Αμάν Αμάν που δεν χάν (!) και κατ εμέ το καλύτερο ρόστερ με διαφορά. Με υγεία, λίγη τύχη και τη βοήθεια του Θεού ευελπιστώ τον Μάιο να είμαστε σε θέση να ράψουμε το 8ο».

Σχεδόν ταυτόχρονα μάλιστα δημοσιοποίησε μέσω Instagram την πρόθεσή του να βρεθεί για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν στο ΟΑΚΑ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 2 Γενάρη…