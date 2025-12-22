Πιθανή η επιστροφή του Κλέι Τόμπσον στους Ουόριορς

Ο Κλέι Τόμπσον είναι πιθανό να αποτελέσει παρελθόν από τους Μάβερικς και δεν αποκλείεται να επιστρέψει στους Ουόριορς.

Οι Ντάλας Μάβερικς μπήκαν σε μία νέα εποχή μετά την αποχώρηση του Λούκα Ντόντσιτς και το draft του Κούπερ Φλαγκ. Οι «Μαβς» είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε μεγάλες αλλαγές και είναι ανοιχτοί σε προτάσεις για τον Άντονι Ντέιβις και για τον Κλέι Τόμπσον.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Άντονι Σλέιτερ του «ESPN», ο κοντινός κύκλος του «Splash Brother» πιστεύουν πως υπάρχουν αρκετές πιθανότητες ώστε να επιστρέψει στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Βέβαια, για να γίνει αυτό, υπογραμμίζεται πως θα πρέπει να πιέσει τους «Πολεμιστές» και ο Στεφ Κάρι.

Θυμίζουμε πως ο 35χρονος έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν έναντι 17,4 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ φέτος σε 26 ματς έχει κατά μέσο όρο 10,8 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ.