Elite League: Μεγάλη νίκη για το Ψυχικό κόντρα στη Δόξα Λευκάδας

Αναλυτικά η 14η αγωνιστική:
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
Ψυχικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 74-65
Δάφνη-Κόροιβος Αμαλιάδας 95-87
ΑΓΕΧ-Λαύριο Boderm 76-69
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
17:00 Σοφάδες-Πανερυθραϊκός (YouTube Hellenic BF)
17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Νίκη Βόλου (YouTube Hellenic BF)
17:00 Πρωτέας Βούλας-Μαχητές Πειραματικό (YouTube Hellenic BF)
17:00 Vikos Φalcons-Αιγάλεω (YouTube Hellenic BF)
Ρεπό: Evertech Παπάγου
Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:
Δάφνη-Κόροιβος Αμαλιάδας 95-87
Διαιτητές: Μηλαπίδης-Αργυρούδης-Παπαδόπουλος Ν. (Κυρτάτας)
Δεκάλεπτα: 25-23, 40-42, 67-57, 95-87
Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 24 (4), Τζιβελέκας 12, Τοπάλι 2, Καράμπουλας 9 (1), Ετζιάκα 2, Καλαντζής, Κάρτραϊτ 4, Φιλιππάκος 33 (3), Μουστόπουλος 9, Γιαννίκος, Πίτσικας, Ρεγκούτας
Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Σμιθ 23 (4), Λεμπέσης 5, Κωνσταντινίδης 14 (3), Τάταρης 2, Πιλάβιος 7 (1), Παρασκευόπουλος 5 (1), Βάρνερ 16, Πετανίδης 5, Κάτζος 2, Καλιανιώτης 8
Ψυχικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 74-65
Διαιτητές: Τσιμπούρης-Τσολάκος-Γαραντζιώτης (Κουλούρης)
Δεκάλεπτα: 17-15, 37-29, 56-51, 74-65
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 6, Παπαγιάννης 7, Κουκάς 12 (3), Μπουρνελές 3 (1), Δήμου 3 (1), Αντωνάκης 7 (1), Καρράς, Γουέλς 18 (2), Ζορμπάς 12, Δημάκος 4, Θεοδώρου 2
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 2, Άλεν 11, Καλλιακούδας, Γιαννούλτσης 6 (2), Σαχπατζίδης 11 (3), Χατζηνικόλας 4, Σταυρακούκας 21 (2), Φύτρος 10, Βισνιέφσκι
ΑΓΕΧ-Λαύριο Boderm 76-69
Διαιτητές: Πιτσίλκας-Ζαχαρής-Παζώλης (Μωϋσιάδης)
Δεκάλεπτα: 19-26, 32-39, 50-58, 76-69
ΑΓΕΧ (Κουρής): Μπράιαντ 13 (1), Παπαρέγκας 3 (1), Μελισσαράτος 9, Γερομιχαλός 18 (1), Μιχαήλ, Χάμιλτον 12, Νέσης, Μητσιμπόνας, Κανονίδης 8 (2), Σάμαρτζιτς 13 (1)
Λαύριο (Συμεωνίδης): Άντερσον 12 (2), Σιγάλας 6 (1), Προίσκος 8 (2), Γεωργάς, Τόλιας 7 (1), Καματερός 9 (1), Καλόγηρος 3 (1), Ματαλιωτάκης 3 (1), Λεφιού 21 (2), Μουτάφης
Η επόμενη αγωνιστική (15η, 3-5/1)
Σάββατο 3 Ιανουαρίου
17:00 Αιγάλεω-Πρωτέας Βούλας
17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Δάφνη
17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-ΝΕ Μεγαρίδος
17:00 Νίκη Βόλου-Σοφάδες
17:00 Πανερυθραϊκός-ΑΓΕΧ
17:00 Λαύριο Boderm-Τρίκαλα Basket
17:00 Μαχητές Πειραματικό-Ψυχικό
Δευτέρα 5 Ιανουαρίου
18:30 Evertech Παπάγου-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)