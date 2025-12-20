Elite League: Μεγάλη νίκη για το Ψυχικό κόντρα στη Δόξα Λευκάδας

Τρία παιχνίδια το Σάββατο (20/12) για την 14η αγωνιστική της Elite League, με την οποία και ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του πρωταθλήματος για το 2025.

Αναλυτικά η 14η αγωνιστική: Σάββατο 20 Δεκεμβρίου Ψυχικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 74-65 Δάφνη-Κόροιβος Αμαλιάδας 95-87 ΑΓΕΧ-Λαύριο Boderm 76-69 Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 17:00 Σοφάδες-Πανερυθραϊκός (YouTube Hellenic BF) 17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Νίκη Βόλου (YouTube Hellenic BF) 17:00 Πρωτέας Βούλας-Μαχητές Πειραματικό (YouTube Hellenic BF) 17:00 Vikos Φalcons-Αιγάλεω (YouTube Hellenic BF) Ρεπό: Evertech Παπάγου Αναλυτικά οι αναμετρήσεις: Δάφνη-Κόροιβος Αμαλιάδας 95-87 Διαιτητές: Μηλαπίδης-Αργυρούδης-Παπαδόπουλος Ν. (Κυρτάτας) Δεκάλεπτα: 25-23, 40-42, 67-57, 95-87 Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 24 (4), Τζιβελέκας 12, Τοπάλι 2, Καράμπουλας 9 (1), Ετζιάκα 2, Καλαντζής, Κάρτραϊτ 4, Φιλιππάκος 33 (3), Μουστόπουλος 9, Γιαννίκος, Πίτσικας, Ρεγκούτας Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Σμιθ 23 (4), Λεμπέσης 5, Κωνσταντινίδης 14 (3), Τάταρης 2, Πιλάβιος 7 (1), Παρασκευόπουλος 5 (1), Βάρνερ 16, Πετανίδης 5, Κάτζος 2, Καλιανιώτης 8 Ψυχικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 74-65 Διαιτητές: Τσιμπούρης-Τσολάκος-Γαραντζιώτης (Κουλούρης) Δεκάλεπτα: 17-15, 37-29, 56-51, 74-65 Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 6, Παπαγιάννης 7, Κουκάς 12 (3), Μπουρνελές 3 (1), Δήμου 3 (1), Αντωνάκης 7 (1), Καρράς, Γουέλς 18 (2), Ζορμπάς 12, Δημάκος 4, Θεοδώρου 2 Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 2, Άλεν 11, Καλλιακούδας, Γιαννούλτσης 6 (2), Σαχπατζίδης 11 (3), Χατζηνικόλας 4, Σταυρακούκας 21 (2), Φύτρος 10, Βισνιέφσκι ΑΓΕΧ-Λαύριο Boderm 76-69 Διαιτητές: Πιτσίλκας-Ζαχαρής-Παζώλης (Μωϋσιάδης) Δεκάλεπτα: 19-26, 32-39, 50-58, 76-69 ΑΓΕΧ (Κουρής): Μπράιαντ 13 (1), Παπαρέγκας 3 (1), Μελισσαράτος 9, Γερομιχαλός 18 (1), Μιχαήλ, Χάμιλτον 12, Νέσης, Μητσιμπόνας, Κανονίδης 8 (2), Σάμαρτζιτς 13 (1) Λαύριο (Συμεωνίδης): Άντερσον 12 (2), Σιγάλας 6 (1), Προίσκος 8 (2), Γεωργάς, Τόλιας 7 (1), Καματερός 9 (1), Καλόγηρος 3 (1), Ματαλιωτάκης 3 (1), Λεφιού 21 (2), Μουτάφης Η βαθμολογία Η επόμενη αγωνιστική (15η, 3-5/1) Σάββατο 3 Ιανουαρίου 17:00 Αιγάλεω-Πρωτέας Βούλας 17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Δάφνη 17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-ΝΕ Μεγαρίδος 17:00 Νίκη Βόλου-Σοφάδες 17:00 Πανερυθραϊκός-ΑΓΕΧ 17:00 Λαύριο Boderm-Τρίκαλα Basket 17:00 Μαχητές Πειραματικό-Ψυχικό Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 18:30 Evertech Παπάγου-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)