Αταμάν: «Αυτή ήταν η απάντηση του Θεού σε αυτούς που προσέβαλαν την 87χρονη μητέρα μου» (vid)

Ο Τούρκος άσος αντέδρασε στις δηλώσεις του στο flash interview αμέσως μετά το παιχνίδι και στη συνέχεια μίλησε και στα Μέσα της χώρας, όπου και πάλι ήταν έντονα εκνευρισμένος.
«Δεν θα πω τίποτα τεχνικό. Αυτή είναι η απάντηση του Θεού στους οπαδούς που προσέβαλαν την 87χρονη μητέρα μου όταν η Φενέρμπαχτσε γύρισε από τους 10 πόντους. Από εκεί και πέρα γυρίσαμε το παιχνίδι και κερδίσαμε», δήλωσε ο Αταμάν.
Ergin Ataman: "Teknik olarak bir şey söylemeyeceğim. Fenerbahçe 10 sayı öndeyken 87 yaşındaki anneme küfreden taraftara Allah’ın cevabı bu. Maçı oradan çevirip kazandık." pic.twitter.com/mzhwRTiLN9— Le Marca Sports (@lemarcaspors_) December 16, 2025