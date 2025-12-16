Αταμάν: «Αυτή ήταν η απάντηση του Θεού σε αυτούς που προσέβαλαν την 87χρονη μητέρα μου» (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν ήταν έξαλλος με τα συνθήματα κατά του ίδιου και της μητέρας του στη διάρκεια της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Τούρκος άσος αντέδρασε στις δηλώσεις του στο flash interview αμέσως μετά το παιχνίδι και στη συνέχεια μίλησε και στα Μέσα της χώρας, όπου και πάλι ήταν έντονα εκνευρισμένος.

«Δεν θα πω τίποτα τεχνικό. Αυτή είναι η απάντηση του Θεού στους οπαδούς που προσέβαλαν την 87χρονη μητέρα μου όταν η Φενέρμπαχτσε γύρισε από τους 10 πόντους. Από εκεί και πέρα ​​γυρίσαμε το παιχνίδι και κερδίσαμε», δήλωσε ο Αταμάν.