Σπάχια: «Ακόμα πιο δυνατός ο Άρης μπροστά στο κοινό του»

Ο Νέβεν Σπάχια στάθηκε στη δυναμική του Άρη εντός έδρας, αλλά και στο διαφορετικό στυλ που έχει πλέον η ομάδα με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς στον πάγκο.

Ο Άρης υποδέχεται τη Βενέτσια την Τετάρτη (10/12, 20:00) για την 10η αγωνιστική του Α’ ομίλου του Eurocup, με τους κιτρινόμαυρους να έχουν πανηγυρίσει τη νίκη στον πρώτο γύρο στην Ιταλία, με προπονητή όμως τότε τον Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς. Τώρα, ο κόουτς της ιταλικής ομάδας στέκεται σε αυτή την αλλαγή και τονίζει για το ματς:

«Ο Άρης είναι μια καλή ομάδα. Έχει αλλάξει προπονητή και τώρα παίζουν διαφορετικά. Είναι ταλαντούχοι και μπροστά στο κοινό τους, είναι ακόμα πιο δυνατοί. Θα πρέπει να παίξουμε ένα ώριμο παιχνίδι, δουλεύοντας όσο καλύτερα μπορούμε τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση».

Πρέπει να αντιδράσουμε μετά την τελευταία μας ήττα στο Βελιγράδι. Νομίζω ότι η ομάδα μας είναι καλύτερη από ότι ήταν στον τελευταίο μας ευρωπαϊκό αγώνα. Πρέπει να παίξουμε δυνατά και να είμαστε ανταγωνιστικοί».