Ξεκινάει προπονητική καριέρα ο Χρήστος Χαρίσης από τον Χολαργό

Μια νέα σελίδα άνοιξε ο Χρήστος Χαρίσης, ο οποίος ξεκινάει επίσημα προπονητική καριέρα.

Ο βετεράνος πλέι μέικερ άρχισε την προπονητική αναλαμβάνοντας καθήκοντα βοηθού του Στέργιου Κουφού στην ομάδα του Χολαργού, που αγωνίζεται στη National League 1 (πρώην Β' Εθνική).

Ο 49χρονος Χαρίσης έκανε μια πολύ αξιόλογη καριέρα ως παίκτης σε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Απόλλων Πάτρας, ο Κολοσσός, αλλά και οι Ταουγκρές, Σιένα και Πρόκομ. Επίσης έπαιξε 26 φορές στην Εθνική Ανδρών συμμετέχοντας στο Ευρωμπάσκετ του 2003.

Η ανακοίνωση:

«Ο Καλαθοσφαιρικός Όμιλος Χολαργού είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον coach Χρήστο Χαρίση. Ο Χρήστος στο ξεκίνημα της προπονητικής του καριέρας , εντάσσεται στον σύλλογό μας αναλαμβάνοντας χρέη άμεσου συνεργάτη του Στέργιου Κουφού στο απαιτητικό πρωτάθλημα της National League 1.

Ο πρώην διεθνής παίκτης (26 συμμετοχές στην εθνική Ελλάδος) έχει αγωνιστεί στο Ηράκλειο, τον ΠΑΟΚ, τον Αρίωνα, την Ταουγκρές, τον Απόλλων Πάτρας, την Σιένα, τον Κολοσσό Ρόδου και φυσικά στον Ολυμπιακό.

Χρήστο καλώς ήρθες στην οικογένεια του Holargos BC».