Χάρελ: «Δεν υποτιμούμε τον αντίπαλο - Αισθάνομαι πολύ καλύτερα»

Ο Ρόνι Χάρελ υπογράμμισε πως οι Θεσσαλονικείς δεν υποτιμούν την Βενέτσια και τόνισε πως ο ίδιος αισθάνεται πολύ καλύτερα μετά τον τραυματισμό του.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην Media Day:

«Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Να είμαστε ο εαυτός μας, να ακολουθήσουμε την τακτική μας. Δεν υποτιμούμε τον αντίπαλο, είναι καλή ομάδα αλλά είναι σημαντικό για τη βαθμολογική μας θέση».

Για την άμυνα: «Σίγουρα η άμυνά μας δεν ήταν καλή. Δεν ακολουθήσαμε το πλάνο σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Δουλέψαμε στις προπονήσεις και πρέπει να τα εφαρμόσουμε όλα μέσα στο παρκέ».

Για τον τραυματισμό του: «Αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Το ιατρικό τιμ έκανε πολύ καλή δουλειά».