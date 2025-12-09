Μπράουν: «Αν θες να είσαι ο MVP πρέπει να πουλήσεις την ψυχή σου»

Ο Τζέιλεν Μπράουν σε ένα live stream ανέφερε πως για να κερδίσει κάποιος το βραβείο του MVP πρέπει να... πουλήσει την ψυχή του.

Ο Τζέισον Τέιτουμ παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης και έτσι ο Τζέιλεν Μπράουν έχει γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής των Μπόστον Σέλτικς. Φέτος έχει κατά μέσο όρο 29,1 πόντους, 6,2 ριμπάουντ και 4,9 ασίστ και έχει οδηγήσει τους Κέλτες στην τρίτη θέση της ανατολικής περιφέρειας με ρεκόρ 15-9.

Κατά τη διάρκεια ενός live stream, ο 29χρονος αστέρας ρωτήθηκε για το τι πρέπει να κάνει κάποιος για να γίνει ο καλύτερος παίκτης. Ο Μπράουν απάντησε πως πρέπει να πουλήσει την ψυχή του και να γίνει ο καλύτερος flopper.

«Αν θες να γίνει σπουδαίος παίκτης, πρέπει να πουλήσεις την ψυχή σου. Πρέπει να πουλήσεις την ψυχή σου, να γίνει flopper. Αν θες να είσαι ο MVP, ο καλύτερoς των καλύτερων, αν θες να είσαι στην κορυφή της κορυφής, πρέπει να πουλήσεις την ψυχή σου και να γίνει flopper. Αν θέλετε μπορώ να το κάνω αυτό, πρέπει να προπονηθείς, να δίνεις έμφαση στην επαφή, πρέπει να το κάνεις αυτό» ανέφερε.