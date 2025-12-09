Ξεκάθαρος ο Μπίσλι: «Δεν πάω στην Σερβία» (vid)

Ο Μαλίκ Μπίσλι σε ένα live αναφέρθηκε στις φήμες που τον συνέδεσαν με την Παρτιζάν και ξεκαθάρισε πως δεν θα πάει στην Σερβία.

Ο Μαλίκ Μπίσλι παραμένει ελεύθερος και δημοσίευμα από την Σερβία τον συνέδεσε με την Παρτιζάν. Πιο συγκεκριμένα, το «Nova.rs» ανέφερε πως οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για συμβόλαιο μέχρι το τέλος της χρονιάς έναντι δύο εκατομμυρίων δολαρίων, και μάλιστα χωρίς NBA-out.

Ωστόσο, φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Κατά τη διάρκεια ενός live stream, ο Μπίσλι ανέφερε πως δεν πρόκειται να πάει στη Σερβία. «Δεν πάω στη Σερβία. Απλά, μ@λ@κ€ς να το ξέρετε αυτό. Δεν έρχομαι» είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως σε δηλώσεις του, ο ατζέντης του παίκτη χαρακτήρισε «υπερβολικά» τα δημοσιεύματα για τη συμφωνία με την Παρτιζάν.

Δείτε το βίντεο: