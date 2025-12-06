Καρδίτσα και Ηρακλής συναντήθηκαν στην θεσσαλική πόλη για την 9η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος με τους Θεσσαλονικείς να φεύγουν νικητές με 87-80.

Σε ένα παιχνίδι - θρίλερ στο «Γιάννης Μπουρούσης», η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατάφερε να αντέξει στο τέλος και να φτάσει στο διπλό, με την τελευταία περίοδο να είναι η πιο παραγωγική.

Ο Ηρακλής κατάφερε να φύγει από την πόλη της Καρδίτσας με το ροζ φύλλο έχοντας σε εξαιρετική ημέρα τον Ράιτ-Φόρμαν, ο οποίος είχε 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Η Καρδίτσα από την πλευρά της είχε σε πολύ καλή ημέρα τον Έλις που σημείωσε 23 πόντους, είχε 5 ριμπάουντ και έδωσε 1 ασίστ.

Ο αγώνας

Η ομάδα της Καρδίτσας ήταν εκείνη που ξεκίνησε καλύτερα τον αγώνα και κατάφερε με την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου να βρίσκεται μπροστά με 4 πόντους (22-18).

Αυτό ωστόσο άλλαξε, αφού στην δεύτερη περίοδο, ο Ηρακλής περιόρισε την επίθεση του αντιπάλου στους 11 πόντους, σημείωσε 19 πήγε στην ανάπαυλα με το +4 (33-37).

Ίδια εικόνα και με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν το πάνω χέρι και να φτάνουν το σκορ στο 47-62 υπέρ τους. Αυτό τους βοήθησε να βάλουν γερά τις βάσεις για τη νίκη.

Όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο η Καρδίτσα πάλεψε και έβγαλε αντίδραση, έφτασε κοντά στο να ανατρέψει το σκορ σημειώνοντας 33 πόντους, ωστόσο δεν ήταν αρκετό για γλυτώσει από την ήττα με 80-87, αφού ο Ηρακλής άντεξε στο τέλος.

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