Ο Προμηθέας Πάτρας ήταν ανώτερος κόντρα στην Μύκονο Betsson, είχε τον έλεγχο του αγώνα και στα 40 λεπτά και πανηγύρισε μία εύκολη νίκη με 103-83 στο ντεμπούτο του Κούρο Σεγκούρα.

Ο Προμηθέας Πάτρας υποδέχθηκε την Μύκονο Betsson για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League. Το ματς ήταν σημαντικό για τους Πατρινούς, καθώς ήταν το πρώτο του Κούρο Σεγκούρα στον πάγκο της ομάδας. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του ματς και κέρδισαν εύκολα με 103-83. Έτσι, ο Προμηθέας έχει πλέον ρεκόρ 4-5, ενώ οι φιλοξενούμενοι «έπεσαν» στο 3-5.

Για τους νικητές ο Καραγιαννίδης τελείωσε το ματς με 16 πόντους, 12 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 23:45, ενώ ο Χάμοντς προσέθεσε 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 23:24. Από την άλλη ο Μουρ είχε 17 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 25:31 και ο Σκουλίδας μέτρησε 9 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 18:40.

Δυναμικό ξεκίνημα για τον Προμηθέα και προβάδισμα 15 πόντων

Ο Προμηθέας μπήκε πολύ καλά στον αγώνα και προηγήθηκε με 6-0, ενώ μετά το καλάθι του Γερομιχαλού, οι γηπεδούχοι έκαναν νέο σερί (9-0) και προηγήθηκαν με 15-2. Μετά τη βολή του Μουρ, ο Χάρις ευστόχησε σε τρίποντο και η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 20 (23-3). Στα τελευταία λεπτά η Μύκονος κατάφερε να βρει μερικές λύσεις επιθετικά και το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Προμηθέα να προηγείται με 29-14.

Η Μύκονος με ένα σερί με τους Χέσον και Μουρ κατάφερε να ρίξει τη διαφορά στους 10 (33-23), αλλά ο Καραγιαννίδης ευστόχησε σε τρίποντο και ο Πλώτας με καλάθι έφεραν ξανά τον Προμηθέα στο +15 (38-23). Σε όλη την διάρκεια του υπόλοιπου δεκαλέπτου, η διαφορά δεν έπεσε κάτω από τους 10 και δεν ανέβηκε ποτέ πάνω από τους 15, με τον Προμηθέα να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 51-36.

Ίδια εικόνα στην επανάληψη και εύκολη επικράτηση των γηπεδούχων

Οι φιοξενούμενοι μπήκαν καλά στην τρίτη περίοδο, με τον Άπλμπι να ευστοχεί σε τρίποντο, ενώ ύστερα σκόραραν από τα 6,75μ. και οι ΜακΚάλουμ και Γερομιχαλός για το 54-42. Ο Χάμοντς πέτυχε και αυτός δύο τρίποντα ανεβάζοντας τη διαφορά στους 16 (64-48) και οι φιλοξενούμενοι δεν έδειχνα ικανοί να επιστρέψουν και να διεκδικήσουν το ματς. Η Μύκονος μείωσε ξανά μέχρι τους 10 (68-58), αλλά τότε ο Χάμονς ευστόχησε ξανά σε τρίποντο και τελικά το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Προμηθέα μπροστά στο σκορ με 81-64.

Οι φιλοξενούμενοι φαίνεται πως αποδέχθηκαν... την μοίρα τους και δεν μπήκαν καθόλου καλά στην τελευταία περίοδο. Ο Προμηθέας με το τρίποντο του Σταυρακόπουλου ανέβασε τη διαφορά στους 22 (89-67) και έτσι «τελείωσε» και την τελευταία ελπίδα που μπορεί να είχε η Μύκονος για ένα... θαύμα. Μέχρι το φινάλε, ο Προμηθέας έλεγξε τον αγώνα και τελικά επικράτησε με 103-83.

Τα δεκάλεπτα: 29-14, 51-36, 81-64, 103-83

Τα στατιστικά του αγώνα.