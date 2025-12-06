Μια δίκαιη ήττα, μια αναμενόμενη ανακοίνωση και ένας Υπουργός που ξεκαθάρισε τα πράγματα

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για όλα όσα έγιναν το τελευταίο 48ώρο στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τους «πράσινους» να χάνουν έδαφος στην κατάταξη και τους «ερυθρόλευκους» να χάνουν… γενικότερα.

Επειδή έχει ξεσπάσει μια πραγματική καταιγίδα στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ώρες πάμε να τα βάλουμε όλα κάτω και να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, ποιος έχει χάσει, ποιος έχει κερδίσει, ποιος έχει εκτεθεί και ποιος για μία ακόμα φορά αποδείχθηκε ανεπαρκής.

Την Πέμπτη το βράδυ ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αναβλήθηκε λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Με απόφαση της Κυβέρνησης οι 12.000 φίλοι του Ολυμπιακού που θα πήγαιναν στο γήπεδο προστατεύτηκαν. Την ίδια ώρα όμως δεν προστατεύτηκαν οι 200 φίλοι του Παναθηναϊκού που πήγαν στον αγώνα του πόλο.

Όσο και να προσπαθούν να μας πείσουν κάποιοι μετά… μανίας πως δεν είναι το ίδιοι οι 12.000 και οι 200 θα πρέπει άπαντες να αντιληφθούν ότι είναι ακριβώς το ίδιοι. Και οι 12.000 με τους 200 (που βλέπουν το πόλο) και οι 12.000 ακόμα και με τον 1 που θα πάει να δει έναν αγώνα τοπικού. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό; Το ξεκαθαρίσαμε.

Την ώρα που τα βίντεο σε social media και αθλητικά και πολιτικά sites έδιναν και έπαιρναν για την κατάσταση που επικρατούσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι όλα ήταν καλά και όλοι ήταν έτοιμοι να γίνει κανονικά ο αγώνας. Ακόμα και οι παίκτες βγήκαν να κάνουν σουτάκια, λίγο πριν απλωθεί ο μουσαμάς των 15.000 κρατικών ευρώ.

Βέβαια, μια ημέρα μετά τόσο η Φενέρμπαχτσε όσο και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού βγήκαν να διαψεύσουν κατηγορηματικά τις στομφώδεις δηλώσεις των κ.κ. Μπαφέ και Λεπενιώτη. Η τουρκική ομάδα έβγαλε σχετική ανακοίνωση με την οποία έκανε ξεκάθαρο λόγο για θέμα εισροής υδάτων στο ΣΕΦ (ως εκ τούτου ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να μηδενιστεί) και από την άλλη ο κ. Βρούτσης με ξεκάθαρη δήλωσή του χθες το πρωί έβαλε τα πράγματα στη θέση τους.

«Ο Ολυμπιακός αν ήθελε θα μπορούσε να είχε λύσει μόνος του το πρόβλημα και της ψύξης και της στέγασης. Και μάλιστα θα μπορούσε να το είχε λύσει μέσα σε 4 μήνες και όχι μέσα σε 2 χρόνια που χρειάζεται το κράτος για να το πετύχει».

Τελεία, παύλα, παράγραφος….

Πάμε και στο τελευταίο προτού περάσουμε στα του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός και η οι αδελφοί Αγγελόπουλοι χθες το απόγευμα εξέδωσαν ανακοίνωση. Στο άκουσμα της είδησης αυτής οι περισσότεροι θεώρησαν πως τα αφεντικά της ομάδας θα πάρουν θέση για τα όσα δραματικά για τον Ολυμπιακό και το ελληνικό μπάσκετ συνέβησαν τις τελευταίες ώρες. Μάταια όμως. Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος αποφάσισαν και πάλι να επιτεθούν στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και αναφέρθηκαν σε οικονομικά δεδομένα. Τη στιγμή που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει επενδύσει στο ΟΑΚΑ 25.000.000 ευρώ και εδώ και 48 ώρες κυκλοφορούν στα sites έγγραφα της «Διαύγειας» περί συνεχούς κρατικής χρηματοδότησης στον Ολυμπιακού οι κ.κ. Αγγελόπουλοι αποφάσισαν να πουν τα… δικά τους και κουβέντα για την ταμπακέρα. Για τον διασυρμό που υφίσταται δυο μέρες τώρα η ομάδας του και το ελληνικό μπάσκετ με δική τους ευθύνη κουβέντα. Τίποτα. Nothing.

Πάμε τώρα και στον Παναθηναϊκό.

Αυτός είναι ο αθλητισμός. Αυτή είναι η φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Η Βαλένθια πήγε στο Telekom Center Athens, έπαιξε καλύτερο μπάσκετ και κέρδισε απολύτως δίκαια. Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κατώτερος των αναμενομένων, κατώτερος απ’ ότι ζητούσαν οι απαιτήσεις του αγώνα και ηττήθηκε από μία εξαιρετική ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός ήταν πνευματικά... λίγος, δεν μπήκε ποτέ στο πνεύμα της αναμέτρησης και γνώρισε τη δεύτερη εντός έδρας ήττα του. Μια ήττα δεν λέει τίποτα. Όλες οι ομάδες μπορούν να χάσουν και να κερδίσουν παντού. Ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία να καλύψει την ήττα αυτή. Αλλά το θέμα είναι ότι οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στο οποίο θα πήγαιναν με ένα μαξιλαράκι περισσότερο αν είχαν επικρατήσει χθες.

Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνι, Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, Αθήνα απέναντι στη Χάποελ, Κάουνας κόντρα στη Ζλαγκίρις και πρώτο ματς του 2026 στο Telekom Center απέναντι στον Ολυμπιακό.

Σε αυτή τη σειρά αγώνων ο Παναθηναϊκός θα έχει λογικά την δυνατότητα να έχει τις επιστροφές που περιμένει με τους Ρισόν Χολμς και Τσέντι Όσμαν να αναμένεται άμεσα να μπουν σε αγωνιστική δράση και ουσιαστικά να αλλάξουν τα δεδομένα της ομάδας προς τα πάνω.