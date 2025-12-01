Eύκολα την Κύπρο η Γερμανία με φοβερό δεύτερο ημίχρονο

Η Κύπρος το πάλεψε για ένα ημίχρονο (39-42) κόντρα στην ανώτερη Γερμανία, με την ομάδα του Μουμπρού να πατά το γκάζι στο δεύτερο μέρος επικρατώντας με 64-83.

Η Κύπρος ήταν μαχητική για 20' κόντρα στην πιο ποιοτική Γερμανία, ωστόσο τα «πάντσερ» πάτησαν... γκάζι στο δεύτερο μέρος, άνοιξαν τον ρυθμό και επικράτησαν με 83-64 για την 2η αγωνιστική των «παραθύρων».

Η ομάδα του Μουμπρού μετά την άνετη νίκη επί του Ισραήλ στην πρεμιέρα των προκριματικών έκανε το 2/2 στον όμιλο, με την ομάδα του Χριστόφορου Λειβαδιώτη να γνωρίζει την δεύτερη ήττα της.

Για τους νικητές ο Ντάβιντ Κράμερ ήταν κορυφαίος με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ, με τον Παπέ να προσθέτει επίσης 14 πόντους. Πολύ καλή παρουσία και από τον Σενγκφέλντερ με 12 πόντους.

Για την Κύπρο ο Νίκος Στυλιανού σημείωσε 16 πόντους με 4/9 τρίποντα, με τον Γιανναρά 12 πόντους με 3 ριμπάουντ.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης