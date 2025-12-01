Απάντησε σε Ιτούδη ο Κάρινγκτον: «Δεν ξέρω γιατί με τον Γιανάι κάνουν εκστρατεία εναντίον μου»

«Δεν ξέρω γιατί Ιτούδης και Γιανάι κάνουν εκστρατεία εναντίον μου. Πρέπει να τους ρωτήσετε. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι και τα κίνητρά τους. Θα ήθελα πολύ να μάθω. Προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό που μπορώ να κάνω στο γήπεδο και να συνεισφέρω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Προσπαθώ να μην ακούω τον θόρυβο του περιβάλλοντος. Κάνω ό,τι χρειάζεται για την εθνική ομάδα του Ισραήλ, επενδύω τον ελεύθερο χρόνο μου και κάνω θυσίες για να είμαι εδώ και να παίζω για τη χώρα, ακόμα και όταν έχω ρεπό και άλλοι έχουν ρεπό».

Για το πως νιώθει που είναι μέλος της εθνικής Ισραήλ: «Νιώθω καλά και χαρούμενος που βρίσκομαι στην ομάδα και στη χώρα. Για μένα, αυτή είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο Ισραήλ και νιώθω σαν στο σπίτι μου. Περνάω περισσότερο χρόνο εδώ τον χρόνο παρά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η οικογένειά μου και εγώ αγαπάμε το Ισραήλ και έρχονται να με επισκεφθούν κατά καιρούς. Είμαι σε καλή φόρμα τελευταία και ελπίζω να βοηθήσω. Μέχρι στιγμής, η εμπειρία μου ήταν καλή προσωπικά».