Σπανούλης: «Έχουμε μια εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα, που έχει πολύ πάθος»

Ο Βασίλης Σπανούλης σε δηλώσεις του μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα του, τονίζοντας ότι έχει εξαιρετικά ταλαντούχους παίκτες, ενώ σημείωσε όλοι έχουν πολύ πάθος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Παρότι κάναμε κάποια λάθη που μας πλήγωσαν, είχαμε τον έλεγχο του αγώνα. Παίξαμε με υπομονή και μοιράσαμε την μπάλα. Πάντα προσπαθούμε να βρούμε τον ελεύθερο παίκτη. Έχουμε μια εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα, που έχει πολύ πάθος και είμαι πάρα πολύ περήφανος για τον τρόπο με τον οποίο δουλέψαμε όλη αυτή την εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό που πήραμε αυτές τις δύο νίκες.

Η Πορτογαλία δεν είναι μόνο ένας παίκτης, ο Γουίλιαμς. Είναι μια ομάδα με χημεία. Είδαμε ότι έκαναν εξαιρετική δουλειά στο EuroBasket, βρέθηκαν στη φάση των 16 για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Είναι μια καλή ομάδα, που παίζει ως ομάδα. Δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι για εμάς»