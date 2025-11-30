Λαρεντζάκης: «Θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη - Χαρούμενος ο κόουτς για την εικόνα που δείξαμε»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης σε δηλώσεις του μετά το σπουδαίο διπλό της Εθνικής στην Πορτογαλία που οι διεθνείς ήθελαν πολύ αυτή η νίκη, ενώ σημείωσε πως ο κόουτς Σπανούλης ήταν χαρούμενος για την εικόνα των παικτών του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Κρατάμε τη νίκη και συνεχίζουμε. Η Πορτογαλία είναι καλή και σκληρή ομάδα, παίζουν χρόνια μαζί και στο Ευρωμπάσκετ έδειξαν πολύ καλό πρόσωπο. Στο τέλος παίξαμε άμυνα, στο τέλος βρήκαμε ρυθμό και βάλαμε κάποια εύκολα καλάθια, ενώ ο Ναζ έβαλε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο. Τη θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη. Το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε. Ο κόουτς ήταν χαρούμενος για την εικόνα που δείξαμε, είχαμε και πάλι πολλές ασίστ και δείχνουμε ότι είμαστε εδώ. Θέλουμε να προκριθούμε στο Παγκόσμιο».