Γερμανία: Επιστρέφει στο Βελιγράδι ο Μπόνγκα, δεν παίζει κόντρα στην Κύπρο

O Άιζακ Μπόνγκα επιστρέφει στο Βελιγράδι και δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι της Γερμανίας απέναντι στην Κύπρο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο Γερμανός φόργουορντ της Παρτίζαν δεν θα δώσει το παρών στο δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής του ομάδας παρότι ήταν στις κλήσεις του Άλεξ Μουμπρού, για να επιστρέψει στις προπονήσεις της ομάδας του.

Ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας προχώρησε σε δηλώσεις πριν από το παιχνίδι με την Κύπρο για να ενημερώσει το κόσμο για τις επικείμενες προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ.

Η Γερμανία θα αντιμετωπίσει την Κύπρο την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στις 19:00, εκτός έδρας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Άλεξ Μουμπρού:

«Μερικοί παίκτες που ήταν μαζί μας το καλοκαίρι — οι Όσκαρ Ντα Σίλβα, Γιούστους Χόλατζ και Άιζακ Μπόνγκα — επιστρέφουν τώρα στην πατρίδα τους. Ο Κράμερ έρχεται, παρόλο που παίζει στην Ευρωλίγκα, τραυματίστηκε το καλοκαίρι και είναι πιο φρέσκος από τους άλλους, οπότε θα έρθει μαζί μας».