«Αυτά είναι τα τρία σημεία πρόσκρουσης του Ομπράντοβιτς με τον Μιχάιλοβιτς στην Παρτιζάν»

Το ζήτημα της παραμονής ή μη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν παραμένει... φλέγον.

Η νέα συνάντηση, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μεταξύ του Ομπράντοβιτς και της διοίκησης της Παρτιζάν αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες και έτσι η αγωνία στους φίλους (και όχι μόνο) της Παρτιζάν παρατείνεται.

Το θέμα του Ζοτς είναι το κυρίαρχο στην αθλητική επικαιρότητα της Σερβίας και δη της Παρτιζάν. Με νέο δημοσίευμά του το τοπικό μέσο nova.rs παραθέτει τους τρεις λόγους πρόσκρουσης του Ομπράντοβιτς με τον πρόεδρο της Παρτιζάν, Όστογια Μιχάιλοβιτς, σημειώνοντας:

«Πρώτον, ο Μιχάιλοβιτς τροποποίησε μέρος της αποχαιρετιστήριας επιστολής του Ομπράντοβιτς προσθέτοντας ότι η παραίτηση ήταν αμετάκλητη. Επίσης, αποδέχτηκε δημόσια την παραίτηση και τον ευχαρίστησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που δεν άρεσε στον προπονητή.

Δεύτερον, το περασμένο καλοκαίρι ο σύλλογος έφερε τον Ντίλαν Οσετκόφσκι από την Ουνικάχα χωρίς να ενημερώσει ούτε τον ίδιο, ούτε τον Ζόραν Σάβιτς, αθλητικό διευθυντή της Παρτιζάν μέχρι πρόσφατα. Η κίνηση φέρεται να έγινε από τον ατζέντη Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Τρίτον, ο Ομπράντοβιτς ανακάλυψε ότι τα εισιτήρια που αγόρασε για θέσεις στο γήπεδο, δόθηκαν από τον Μιχάιλοβιτς στον ίδιο ατζέντη (Ραζνάτοβιτς), χωρίς τη συγκατάθεσή του».

Αυτές οι τρεις αιτίες δείχνουν, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μπορεί να είναι καθοριστικές για την τελική απόφαση που θα λάβει ο Ομπράντοβιτς, ενώ δεν παραλείπονται και τα ζητήματα που υπάρχουν με παίκτες, όπως ο Στέρλινγκ Μπράουν, ο Βάνια Μαρίνκοβιτς και ο Ταϊρίκ Τζόουνς.