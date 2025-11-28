Τα «παράθυρα» των αουτσάιντερ: Σπουδαίες νίκες για Ουγγαρία και Ολλανδία - Διπλό στην παράταση για την Εσθονία

Η Ουγγαρία έκανε την έκπληξη κόντρα στην Φινλανδία (89-82), κάνοντας ποδαρικό με το δεξί στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σπουδαίο διπλό για την Ολλανδία στην Λετονία (78-86), σούπερ έκπληξη στην παράταση για την Εσθονία κόντρα στην Σλοβενία (94-93).

Ημέρα των... αουτσάιντερ ήταν η σημερινή για τα «παράθυρα» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στο ματς που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής ημέρας η Ουγγαρία έκανε την έκπληξη κόντρα στην Φινλανδία, επικρατώντας με 89-82.

Για τους νικητές πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Περλ με 25 πόντους, με τον παίκτη της Βαλένθια, Νάθαν Ρίβερς να προσθέτει 16 πόντους και 6 ριμπάουντ. Για τους Φινλανδούς ξεχώρισε ο Σαλίν με 16 πόντους με 7 ριμπάουντ, με τον άσο της Φενέρ Μίκαελ Γιάντουνεν να προσθέτει 13 πόντους με 7 ριμπάουντ.

Σπουδαίο διπλό για την Ολλανδία που επικράτησε μέσα στην Λετονία με 86-78 στο ντεμπούτο του Σίτο Αλόνσο στον πάγκο των Λετονών. Ο Κούτα ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 17 πόντους και 4 ριμπάουντ, με τον Βαν Ντερ Βουρστ να πραγματοποιεί πληθωρική εμφάνιση με 16 πόντους και 8 ασίστ. Ξεχώρισε ο Λόμαζ για τους γηπεδούχους με 17 πόντους και 5 ασίστ.

Τέλος η Εσθονία έκανε την σούπερ έκπληξη, επικρατώντας στην έδρα της Σλοβενίας με 94-93, σε ένα ματς που κρίθηκε στο έξτρα πεντάλεπτο. Φοβερή εμφάνιση του Ντρελ για τους νικητές με 29 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τον Κουλαμάε να προσθέτει 24 πόντους. Από τους ηττημένους ξεχώρισε ο Χρόβατ με 23 πόντους.