Aποκάλυψη από τη Σερβία: «Ο Ομπράντοβιτς ζήτησε από τον πρόεδρο της Παρτίζαν να παραιτηθεί»

Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα την παραίτση του Οστόγια Μιχαΐλοβιτς από την θέση του προέδρου της Παρτίζαν, φέρεται να ζήτησε ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, μετά και την συνάντηση των δυο πλευρών

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις τα τελευταία 24ώρα στην Παρτίζαν, όσον αφορά την παραμονή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία της ομάδας και όχι μόνο.

Η πρώτη συνάντηση των δυο πλευρών έβγαλε λευκό καπνό και όπως μεταφέρεται από την Σερβία η οριστική απόφαση του «Ζοτς» θα παρθεί αύριο σε νέο «ραντεβού» διοίκησης - προπονητή.

Παράλληλα μέσα σε όλο αυτό το... χάος, ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Ζόραν Σάβιτς, αποτελεί παρελθόν, με τους «ασπρόμαυρους» να ανακοινώνουν το τέλος της συνεργασίας των δυο πλευρών.

Μάλιστα, σύμφωνα με το nova.rs, ο πολύπειρος Σέρβος τεχνικός φέρεται να έχει ζητήσει και την απομάκρυνση του Οστόγια Μιχαΐλοβιτς από την θέση του προέδρου του συλλόγου, με το εν λόγω δημοσίευμα να μην δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το ζήτημα.