Χωρίς αποτέλεσμα η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτίζαν, το Σάββατο η οριστική απόφαση

Δεν έβγαλε... λευκό καπνό η συνάντηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με την Παρτίζαν. Νέα συνεδρίαση το Σάββατο (29/11) προκειμένουν να οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις των δυο πλευρών.

Η κρίσιμη συνάντηση του ΔΣ της Παρτίζαν με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν έβγαλε λευκό καπνό, όσον αφορά το μέλλον του Σέρβου τεχνικού στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Μετά το... χάος που προκλήθηκε εντός και εκτός του οργανισμού και τις αντιδράσεις των οπαδών των «ασπρόμαυρων» που κατέκλεισαν το αεροδρόμιο για να υποδεχθούν τον θρύλο - προπονητή της ομάδας, η συνάντηση δεν έβγαλε αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με σερβικά ΜΜΕ η συνάντηση των δυο πλευρών διήρκησε περίπου τρεις ώρες και λόγω της αδυναμίας για την επίτευξη της συμφωνίας, έχει προγραμματιστεί νέα συνάντηση για αύριο (29/11) στις 11:00 το πρωί ώρα Σερβίας, ώστε να συνεχιστούν οι συζητήσεις για το μέλλον του προπονητή στον πάγκο των ασπρόμαυρων.

Όπως γίνεται κατανοητό όλοι στον σύλλογο καθόνται σε... αναμμένα κάρβουνα, καθώς το μέλλον του «Ζοτς» στην Παρτίζαν παραμένει αβέβαιο.