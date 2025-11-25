O Σενγκέλια θα παίξει σε δύο αγώνες σε λιγότερο από 24ώρες - Τον εξήρε η εθνική Γεωργίας

Σε λιγότερο από 24 ώρες ο Τορνίκε Σενγκέλια θα παίξει σε δύο αγώνες, τόσο με την Μπαρτσελόνα, όσο και με την εθνική Γεωργίας.

Ο 34χρονος φόργουορντ θα παίξει το βράδυ της Τετάρτης με την Μπαρτσελόνα κόντρα στην Βιλερμπάν (26/11, 21:30) για τη Euroleague και μία μέρα μετά, θα βρίσκεται στην Τιφλίδα για να εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα της Γεωργίας και να συμμετέχει στο ματς κόντρα στην Ουκρανία. Το τελευταίο αυτό ματς είναι προγραμματισμένο για τις 19:00, κάτι που σημαίνει πως ο Σενγκέλια θα παίξει σε δύο παιχνίδια σε λιγότερο από 24 ώρες. Και αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, καθώς το είχε κάνει ξανά το 2023 όταν έπαιζε στην Βίρτους Μπολόνια και παράλληλα συνέβαλε στην προσπάθεια της εθνικής για πρόκριση στο Παγκόσμιο των Φιλιππινών.

Μάλιστα, η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Γεωργίας εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με αυτή τη νέα οδύσσεια, επαινώντας τον Σενγκέλια:

«Ο Τόρνικε Σενγκέλια έχει επανειλημμένα δείξει τέτοια ανιδιοτέλεια προς την εθνική ομάδα που τίποτα δεν φαίνεται να μας εκπλήσσει πια, αλλά αυτό που κάνει αυτή τη φορά ξεπερνά κάθε προσδοκία. Στις 27 και 30 Νοεμβρίου, η εθνική ομάδα της Γεωργίας θα έχει 2 αγώνες στο προκριματικό τουρνουά για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, ο πρώτος εκ των οποίων είναι ένας αγώνας που πρέπει να κερδίσουμε εναντίον της Ουκρανίας. Παρά το γεγονός ότι ο Σενγκέλια έχει προγραμματιστεί να αγωνιστεί στη Βαρκελώνη, 4.500 χιλιόμετρα μακριά από την Τιφλίδα, στις 26 Νοεμβρίου, θα βρίσκεται στο γήπεδο στον αγώνα εναντίον της Ουκρανίας και θα βοηθήσει τη Γεωργία στον αγώνα εναντίον της Ουκρανίας.

Ο αγώνας στη Βαρκελώνη θα ξεκινήσει στις 23:30 ώρα Τιφλίδας και μέχρι να τελειώσει, θα είναι ήδη 27 Νοεμβρίου στη Γεωργία. Αποδεικνύεται ότι ο Σενγκέλια θα πρέπει να παίξει δύο αγώνες σε μία ημέρα. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αγώνες διεξάγονταν στην ίδια πόλη ή, στη χειρότερη περίπτωση, στην ίδια χώρα, αλλά η ιστορία του Τόρνικε είναι εντελώς διαφορετικά.

Μετά τον αγώνα της Euroleague εναντίον της Villeurbanne, θα επιστρέψει στο σπίτι του στη Βαρκελώνη και θα κοιμηθεί λίγο, γιατί τότε δεν θα έχει τον χρόνο και τις συνθήκες για αυτό μέχρι τον αγώνα εναντίον της Ουκρανίας. Ως εκ τούτου, η άφιξη του Tornike στην Τιφλίδα είχε προγραμματιστεί ως εξής: στις 6:30 το πρωί θα αναχωρήσει από το σπίτι του για το αεροδρόμιο Josep Taradellas της Βαρκελώνης και στις 8:00, όταν θα είναι 11:00 στη Γεωργία λόγω της διαφοράς ώρας, θα πετάξει στην πατρίδα του με απευθείας πτήση. Το αεροπλάνο έχει προγραμματιστεί να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Τιφλίδας στις 15:50 και περίπου μία ώρα μετά την προσγείωση, ο Tornike θα ενταχθεί στην εθνική ομάδα της Γεωργίας που προετοιμάζεται για τον αγώνα εναντίον της Ουκρανίας στο ξενοδοχείο Courtyard Marriott.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας δεν θα έχει χρόνο για ξεκούραση - θα γευματίσει, θα παραστεί σε μια συνάντηση της ομάδας πριν από τον αγώνα στο ξενοδοχείο και στις 18:45 θα κατευθυνθεί στο Tbilisi Arena με την ομάδα, όπου ο αγώνας Γεωργία-Ουκρανία θα ξεκινήσει στις 20:50. Αυτό είναι το χρονολόγιο μιας ακόμη ηρωικής και πιο απίστευτης πράξης του Γεωργιανού αρχηγός της εθνικής ομάδας, κάτι που, εν συντομία, ακούγεται ως εξής: αφού ολοκληρώσει τον αγώνα στην EuroLeague, 19 ώρες αργότερα, θα πάει στην Τιφλίδα, 4500 χιλιόμετρα μακριά από τη Βαρκελώνη, για να παίξει εναντίον της Ουκρανίας. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ποτέ, όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά σε κανένα άλλο ομαδικό άθλημα».